Як надійно і швидко переказати гроші в Україну: 5 лайфхаків

Понад мільярд доларів США в еквіваленті щомісяця переказують українські трудові мігранти на батьківщину. При цьому дедалі більше з них користується міжнародним платіжними системами. Відтак постає питання, як вибрати оптимальний сервіс для переказу коштів рідним і близьким в Україні.

Редакція Закордон 24 рекомендує дотримуватися 5 базових правил, які допоможуть вам зробити процедуру переказу коштів простою і безпечною. Сучасні технології дають змогу витрачати на це мінімум часу й не хвилюватися, що гроші загубляться в дорозі, що їх можуть викрасти чи доставити не тоді, коли потрібно.

До теми 5 країн Європи, звідки українці переказали найбільше грошей додому в 2020 році

Прості правила

Безконтактний тренд

Передача грошей рейсовим автобусом, попуткою, через знайомих чи знайомих знайомих – це вчорашній день. По-перше, високі ризики. Чи завжди ви можете покладатися на відповідальність і чесність людей, які підрядилися кур'єрами?

По-друге, нікудишня оперативність. Ваші рідні можуть чекати на передачу кілька днів, поки вона дістанеться до України та водій об'їде усі пункти призначення на маршруті. По-третє, пандемія не вщухає. Навіщо наражати себе і своїх адресатів в Україні на контакти з чужими людьми, якщо той самий переказ можна зробити у кілька кліків з мобільного?

Переказувати гроші через Transfer Go надійніше та безпечніше / Фото Transfer Go

Зрозумілі правила

Переказати гроші через платіжний сервіс – не складніше, ніж замовити піцу онлайн. Просто обирайте систему з українським чи російським інтерфейсом і зі службою підтримки рідною мовою.

До прикладу, сервіс TransferGo спілкується з клієнтами аж 9 мовами, зокрема українською та російською. Упродовж робочих днів ви можете сконтактувати зі службою підтримки телефоном, електронною поштою чи через Facebook-месенджер – і працівники компанії оперативно допоможуть вам вирішити будь-які питання, пов'язані чи то з відкриттям акаунту, чи то безпосередньо з переказом коштів. І навіть не треба переходити на ламану англійську чи польську.

Моніторинг ринку

Обираючи свій платіжний сервіс, ніколи не зашкодить розпитати думку друзів чи знайомих, а також почитати незалежні сайти відгуків. Наприклад, на Trustpilot – це один із найбільш популярних та об'єктивних сайтів у цій категорії. Навіть такий елементарний моніторинг допоможе відсікти з достатньо великої кількості пропозицій усе зайве. Також варто звернути увагу, наскільки довго платіжна система працює на ринку, де вона зареєстрована.

Ціна-якість-швидкість

В ідеалі платіжний сервіс має бути не тільки надійним, а й вигідним. Тому важливо порівняти й такі параметри у фінансових операторів, як курс обміну, розмір комісії, швидкість надходження грошей до отримувача. Зіставивши свої потреби із пропонованими умовами, ви обов'язково знайдете оптимальний варіант. Можливо, вам не потрібно перекидати кошти "вже на вже", тоді не варто й переплачувати за терміновість.

Скажімо, ує аж три різних часових опції. Якщо зарахування коштів відбувається наступного дня, тодіАдресат отримає саме ту суму, яку ви відправили. Якщо потрібно доставити гроші упродовж 30 хвилин, то плата буде еквівалентна 2,99 євро (чи 14,99 злотого), якщо до кінця поточного робочого дня – 1,99 євро (9,99 злотого).

У Transfer Go є три часові опції / Фото Transfer Go

Захист даних

Усі відповідальні компанії на ринку грошових переказів ретельно ставляться до захисту персональних даних своїх клієнтів від хакерських атак чи звичайних шахраїв. Це нормально, коли сервіс вимагає підтвердження вашої особи. Навпаки, якщо процедура реєстрації й верифікації зовсім проста чи її взагалі нема – такий фінпосередник мав би викликати застереження.

Тому у перевірених сервісів діє одночасно кілька ступенів захисту інформації. Відповідно ваші перекази будуть у повній безпеці, якщо ви й самі готові дотримуватися простих запобіжних заходів. Хоч би таких:

не давати нікому зі сторонніх доступ до свого акаунту;

переказувати кошти тільки з особистих девайсів;

не використовувати для цього чужі комп'ютери чи інші ґаджети.

Що кажуть експерти

Сучасні технології зближують світ. Навіть перебуваючи за сотні кілометрів від України, ви можете піклуватися про свою родину. Ваші кошти надійдуть їм за лічені хвилини – достатньо мати лише мобільний телефон і доступ до інтернету. А разом із грошима ви переказуєте свою любов і турботу,

– наголошує Юрій Синенький, менеджер з маркетингу TransferGo.

За його словами, уже понад 400 тисяч українців у різних країнах Європи користуються цим сервісом, який забезпечує швидкі та безпечні міжнародні грошові перекази без традиційно високих банківських зборів.

Сервісом Transfer Go користуються 2,5 мільйона людей / Фото Transfer Go

Що кажуть клієнти

На міжнародному порталі клієнтських відгуків Trustpilot сервіс TransferGo оцінюють у 4,8 бала з 5 можливих. Користувачі особливо відзначають добре налаштований функціонал програми та професійність служби підтримки.

Я робила переказ вперше. Тому користувалася тими підказками, які розроблені спеціально для таких випадків. Надходять повідомлення з кожного етапу переказу. Дуже зручно! Рекомендую,

– пише Лілія А. з Польщі.

"Дякую за зручний та чудовий сервіс. Одного разу був помилково введений хибний номер отримувача. Але сервісна служба швидко відреагувала, номер було виправлено й адресат отримав переказ", – ділиться досвідом Сергій К. з Естонії.

Сервіс. Сьогодні вже. У 2020 році сервіс інвестуваву свій розвиток та розширення функціоналу.

Зокрема, однією з ключових подій став початок співпраці з платіжними системами Visa і MasterCard, що дало змогу клієнтам миттєво відправляти й отримувати гроші на будь-яку банківську картку не тільки в Україну, але й у будь-яку з держав Європи.