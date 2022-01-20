Вдарив фельдшерку, яка надавала допомогу другу: п'яний українець оскандалився в Польщі

Поліцейські Нижньосілезького воєводства затримали чоловіка, який вдарив медичну працівницю під час виконання нею своїх службових обов'язків. Йому виписали штраф.

Інцидент стався в людному місці, на стоянці біля супермаркету. Події відбувалися у місті Болеславець.

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Деталі інциденту

Перед одним із супермаркетів стало погано чоловікові середнього віку. Він лежав та потребував невідкладної медичної допомоги. Небайдужі перехожі викликали для нього карету швидкої.

Медики оперативно прибули на місце події та почали допомагати потерпілому. У цей час його друг вийшов з магазину та став перешкоджати лікарям. Далі чоловік почав проявляти агресію та вдарив жінку-медика кулаком в обличчя.

Після цього прибули поліцейські та затримали нападника. З'ясувалося, що неадекватну поведінку проявляв 37-річний громадянин України. У його крові виявили смертельно небезпечну дозу алкоголю – аж 4,8 проміле.

Українцю висунули звинувачення у порушенні фізичної недоторканності. Рішенням суду йому призначили штраф.