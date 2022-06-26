Українці повинні працювати, аби залишатися в Польщі: результати опитування
Джерело:Rzeczpospolita
За понад 120 днів повномасштабної війни в Україні Польща прийняла найбільше наших біженців. Які зараз настрої серед поляків переважають щодо українців – читайте далі.
Результати соціального опитування від агенства IBRiS публікує польське видання Rzeczpospolita.
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Що потрібно робити біженцям на думку поляків, аби залишатися в Польщі
- Так, сім з десяти поляків хочуть, щоб українці, які втекли до Польщі, заробляли самі собі на життя. Цей критерій найчастіше лунає серед населення Польщі щодо громадян України, які рятуються від війни на території їхньої країни.
- За те, щоб діти ходили до польських шкіл, висловилися 38,7% поляків.
- За те, щоби українці вивчали польську мову, – 27,6%.
- Ще 12,1% опитаних кажуть, що громадяни України мають купити у Польщі житло.
Примітно також, що українці у Польщі вважають так само.
Дослідження, проведені серед біженців, показують, що більшість із них хочуть працювати, вивчати мову та відправляти дітей до школи, тобто мають намір інтегруватися в польське суспільство. Поляки дотримуються тієї ж думки, тож це хороший сигнал,
– зазначив соціолог Петро Длугош.
Чому в Польщі змінюються настрої щодо українців
Хочу і поляки виступають за підтримку українського народу в ці непрості часи, на цю точку зору впливає дедалі складніше становище польських сімей та висока інфляція. Тому експерти прогнозують, що сприйняття соціальної допомоги для українців у Польщі дещо зміниться ближче до осені.До слова! Станом на 23 травня у Польщі легально працевлаштувалися 160 тисяч громадян України. Що становить близько 29% від усього працездатного населення біженців.
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