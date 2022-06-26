Українці повинні працювати, аби залишатися в Польщі: результати опитування

За понад 120 днів повномасштабної війни в Україні Польща прийняла найбільше наших біженців. Які зараз настрої серед поляків переважають щодо українців – читайте далі.

Результати соціального опитування від агенства IBRiS публікує польське видання Rzeczpospolita.

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Що потрібно робити біженцям на думку поляків, аби залишатися в Польщі

Так, сім з десяти поляків хочуть, щоб українці , які втекли до Польщі, заробляли самі собі на життя . Цей критерій найчастіше лунає серед населення Польщі щодо громадян України, які рятуються від війни на території їхньої країни.

, які втекли до Польщі, . Цей критерій найчастіше лунає серед населення Польщі щодо громадян України, які рятуються від війни на території їхньої країни. За те, щоб діти ходили до польських шкіл , висловилися 38,7% поляків.

, висловилися 38,7% поляків. За те, щоби українці вивчали польську мову , – 27,6%.

, – 27,6%. Ще 12,1% опитаних кажуть, що громадяни України мають купити у Польщі житло.

Примітно також, що українці у Польщі вважають так само.

Дослідження, проведені серед біженців, показують, що більшість із них хочуть працювати, вивчати мову та відправляти дітей до школи, тобто мають намір інтегруватися в польське суспільство. Поляки дотримуються тієї ж думки, тож це хороший сигнал,

– зазначив соціолог Петро Длугош.

Чому в Польщі змінюються настрої щодо українців

Дослідження компанії ARC Rynek Opinia показало, щоБільшість із них — люди з освітою, в міру забезпечені та самостійні. Багато хто з них не цікавиться вакансіями у Польщі, бо продовжує працювати, але віддалено.

Хочу і поляки виступають за підтримку українського народу в ці непрості часи, на цю точку зору впливає дедалі складніше становище польських сімей та висока інфляція. Тому експерти прогнозують, що сприйняття соціальної допомоги для українців у Польщі дещо зміниться ближче до осені.

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Станом на 23 травня у Польщі легально працевлаштувалися 160 тисяч громадян України. Що становить близько 29% від усього працездатного населення біженців.