В Іспанії організували табір для постраждалих від війни українських дітей: деталі

Чимало українців через війну знайшли тимчасовий прихисток в Іспанії. Здебільшого, це жінки з дітьми. Малечі завжди важче даються зміни, відповідно моральний стан – гірший.

Ситуація ще сумніша, якщо діти через війну стали свідками вбивств або втратили когось із рідних. Очевидно, їм необхідна психологічна реабілітація. Таку можна пройти у таборі Gen.Camp в Іспанії.

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