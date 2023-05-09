Скільки українців отримали тимчасовий захист в ЄС: дані Євростату

За час повномасштабного вторгнення майже 4 мільйони українців отримали тимчасовий захист в країнах ЄС. Які держави прийняли найбільше українських біженців, і коли спливає термін дії тимчасового захисту, читайте в матеріалі.

Згідно з даними Європейського статистичного управління, від початку повномасштабного вторгнення і до березня 2023 року близько 3,9 мільйона українців набули статусу тимчасового захисту в Євросоюзі.

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Які країни прихистили найбільше українців

Найбільше статусів тимчасового захисту для українців надали три країни ЄС:

Німеччина . Країна оформила тимчасовий захист для 1 067 755 українців. Це 27% від загальної кількості у світі.

. Країна оформила тимчасовий захист для 1 067 755 українців. Це 27% від загальної кількості у світі. Польща . Республіка надала захист для 976 575 осіб. Це 25% від загальної кількості.

. Республіка надала захист для 976 575 осіб. Це 25% від загальної кількості. Чехія. Прихистила 325 245 українців. Це 8%.

Що стосується лідера статистики, Німеччини, то у 2022 році її населення зросло до історичного максимуму. Це відбулось якраз через хвилю українських біженців, яких прийняла держава. За даними Федерального статистичного управління, наприкінці минулого року в Німеччині проживало понад 84 мільйони осіб. Для країни це рекорд.

Коли спливає дія тимчасового захисту в ЄС

Статус тимчасового захисту надається українцям, які через війну були змушені втікати до країн ЄС. Він надає біженцям право на допомогу, роботу, житло, медичне обслуговування та освіту.

Директива про тимчасовий захист українців у Євросоюзі буде діяти до березня 2024 року. Таке рішення у жовтні ухвалила Єврокомісія. В майбутньому її дію можуть продовжити до 2025 року, якщо це буде необхідно.