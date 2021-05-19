Скільки українських заробітчан офіційно працевлаштовані у Польщі

У Польщі офіційно працюють більше, ніж пів мільйона українців. Найбільша кількість з них причетні до сфери виробництва. Водночас число нелегалів впевнено зменшується.

Про це заявила директорка одного з департаментів польської компанії з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда. Вона повідомила дані з Фонду соціального страхування Польщі.

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Де працюють та скільки заробляють українці в Польщі

За словами Анни Джоболди, станом на кінець минулого року у Польщі було зареєстровано 532,5 тисячі українців, які є офіційно працевлаштованими у Польщі. Вона додала, що ці цифри не є точними, оскільки чимало українців працюють за короткостроковими договорами на виконання певного виду роботи, які не передбачають соціального страхування.

Найчастіше українці влаштовуються на виробничі підприємства: харчова промисловість, рибзаводи, м'ясокомбінати, виробництво заморожених продуктів. Такі компанії завжди мають попит на робочу силу.

Багато українців в Польщі працюють на рибзаводах / Фото Unsplash

Також пандемія посприяла тому, що логістичні склади почали потребувати більшої кількості працівників.

Українські заробітчани, які працюють в Польщі на виробництві та на логістичних складах, отримують від 18,5 тисячі до 30 тисяч гривень щомісяця. Розмір доходів залежить від кількості відпрацьованих годин. При цьому, зауважила пані Джоболда, висококваліфіковані працівники можуть отримувати близько 26-33 тисячі гривень (тобто, 3,5-4,5 тисячі злотих).

Жінка додала, що польський уряд постійно працює над спрощенням системи працевлаштування в Польщі для працівників з України. Навіть у період пандемії Польща стала єдиною країною, куди можна поїхати на роботу, скориставшись безвізовим режимом (тобто, маючи біометричний паспорт і дозвіл на роботу). Через ці та інші сприятливі для офіційної роботи умови українських нелегалів у Польщі стає щоразу менше.