На Бали введут "золотые визы": что это значит и какие преимущества для иностранцев

Правительство Бали введет программу "золотых виз". Таким образом, в страну привлекают состоятельных и талантливых иностранцев.

На Бали введут "золотые визы"

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно объявил о неизбежном запуске Золотой визы. Он сказал, что новая политика поможет вовлечь глобальные таланты в цифровой сектор, здравоохранение, исследования и технологии.

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Визы выдадут на 5 – 10 лет. Определенные требования пока официально не заявили – проект находится на рассмотрении. По всей вероятности, будут принимать иностранцев за инвестиции в бизнес и недвижимость.

Он поделился, что "мы надеемся увеличить не только инвестиции, но и занятость". Министр Уно намерен создать 4,4 миллиона новых рабочих мест в сфере туризма и креативных экономик к 2024 году.

В объявлении министра ООН о Золотой визе было описано, как будет выглядеть новая категория виз. Он пояснил, что золотая виза будет доступна с пятилетним и десятилетним сроком действия и что обладатель визы будет иметь эксклюзивные преимущества. Они могут включать:

более простые и быстрые процессы подачи заявок на получение визы и вопросов иммиграции;

большую глобальную мобильность с несколькими въездами в Индонезию;

более длительные периоды пребывания;

право владеть активами внутри страны;

возможность скорейшего рассмотрения заявок на гражданство.

Целью новой визы является поощрение иностранцев.

Министр Уно поделился своими надеждами, что новая золотая виза поощрит больше иностранных граждан исследовать страну, особенно Бали. Он добавил, что виза будет "особенно выгодна долгосрочным иностранным туристам".

Надеемся, что это поощрит цифровых предпринимателей. Кроме того, иностранные туристы более качественные, потому что остаются дольше. Они будут инвестировать не только в собственность, это также создаст рабочие места,

– говорит политик.

Требования для подачи заявки на получение Золотой визы и, что самое важное, стоимость еще не были объявлены.

Схожие программы уже действуют во многих странах. К примеру, в Португалии, Австрии, Греции, Италии и других.