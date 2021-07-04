Жизнь в каких городах не по карману эмигрантам: тройка лидеров обновленного рейтинга

Исследования компании Mercer "Расходы на жизнь" ежегодно учитывает главные критерии стоимости проживания в разных странах мира: тарифы транспорта, здравоохранение, аренду жилья, стоимость одежды и отдыха. Эти данные сравнивают со средними доходами иностранцев в странах. Таким образом удается составить рейтинг самых дорогих для эмигрантов городов.

Ежегодный отчет содержит перечень 209 городов по всему миру. Последние годы пальма первенства принадлежала Гонконгу. Но результаты свежего отчета очень удивили.

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Самые дорогие города для эмигрантов

3. Бейрут, Ливан

Бейрут занял третье место в упомянутом рейтинге. Это стало настоящим сюрпризом. Ведь город поднялся с 42 отметки.

Это прямой результат политических потрясений, которые имели место в течение последних нескольких лет. Взрыв в порту Бейрута в прошлом году усилил экономические проблемы, вызвав рекордную инфляцию.

Бейрут является городом с дорогой стоимостью жизни / Фото Unsplash

2. Гонконг

Гонконг занимает второе место в списке. Главным образом это место ему присуждают за удивительно высокие цены на аренду жилья.

Однако в прошлом году Гонконг сдвинулся со своей позиции. Следствием этого являются месяца протестов граждан и дальнейшее влияние на экономику.

Гонконг является городом с дорогой стоимостью жизни / Фото Unsplash

1. Ашхабад, Туркменистан

Ашхабад возглавляет нынешний список самых дорогих городов для эмигрантов. Такие результаты сильно удивляют, ведь это не глобальный деловой центр, как Гонконг и Токио, Цюрих и Сингапур, которые также составляют верхние эшелоны списка.

Однако логическое объяснение лидерской позиции Ашхабада все же есть. Основной причиной такой картины выступает финансовый кризис, повлекший гиперинфляцию.

Ашхабад является самым дорогим городом для эмигрантов / Фото Unsplash

Самые дешевые города для эмигрантов

Последнее место в списке дорогих городов занял Бишкек в Киргизии. Недорогими также назвали столицы Грузии, Туниса и Бразилии.

Нью-Йорк оказался на 14 месте в списке "Стоимость жизни", а Лондон – на 18. Оба эти бизнес-центры славятся своей дорогой арендной платой, завышенной ценой на еду и другие товары.

Австралийский Сидней поднялся на 35 мест и занял 31 место. Париж вписан в отчет под номером 33, а Дубай – под номером 42.

Полный отчет можно посмотреть на сайте компании Mercer.