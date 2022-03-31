Жизнь в Европе дорожает: цены на хлеб в Польше могут вырасти в 4 раза

Уже к концу 2022 года стоимость хлеба в Польше может увеличиться в 4 раза. На это влияют проблемы в сельскохозяйственном секторе.

Об этом высказался бывший премьер страны Дональд Туск. Соответствующее заявление он сделал 30 марта в эфире радиостанции Polsat News.

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Прогнозы Дональда Туска

Очень беспокоит то, что хлеб – причем самый дешевый – до конца этого года может стоить даже 10 злотых (около 2,5 доллара). Волосы становятся дыбом на голове от этого. Ведь мы отдаем себе отчет в том, что он значит везде для всех без исключения,

– сказал Дональд Туск.

Он подчеркнул, что правительство Польши должно организовать поддержку польских производителей сельскохозяйственной продукции. Максимальная поддержка аграриев поможет умерить темпы обострения проблемы.

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