Лучшие города в мире для удаленной работы: Лиссабон больше не лидер

Компания IWG, поддерживающая концепцию гибридной и удаленной работы, выпустила свой новый рейтинг лучших городов для цифровых кочевников и "воркейшн".

Концепция гибридной или удаленной работы не теряет популярности в мире. Наоборот, все большее число работников переходят на такой режим, чтобы работать с любой точки планеты. Также положительно воспринимается идея время от времени ездить в воркейшн – формат, объединяющий работу и отдых в новом месте.

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Тренд на удаленную работу

За последний год исследования лучших мест для цифровых кочевников выпускали регулярно. И часто лучшим городом для удаленной работы признавали португальский Лиссабон. Но не в этот раз.

Исследовать оптимальную среду для жизни и работы за границей экспертам помогла шкала оценивания. Специалисты сфокусировались на 26 популярных городах, которые сравнивали по восьми главным категориям: климат, доступность жилья, качество общественного транспорта, еда, культура, уровень счастья, удобства для удаленной работы и доступ к интернету.

Барселона имеет лучшие условия для цифровых кочевников

В этот раз по этим показателям на первом месте оказалась Барселона. Это лучшая локация для ищущих идеальное сочетание для работы и досуга. Средняя цена за аренду жилья в Барселоне – 1 160 долларов, в Торонто – 1 760. Для сравнения, средняя цена за квартиру в Нью-Йорке – 3 600 долларов в месяц.

Также в Барселоне сравнительно недорогой транспорт, а чашка кофе стоит в среднем 2,6 доллара. Но главное, что в этом городе отличный климат и приятное сочетание моря, песка и оживленной городской жизни.

В Барселоне приятно совмещать работу с отдыхом / Фото Pexels

На втором месте в рейтинге лучших городов для цифровых кочевников – Торонто. Здесь удобно работать в современных офисах и коворкингах, а отдыхать – в зеленых зонах на природе. Жилье также по сравнительно доступной цене.

Замыкает тройку лидеров китайская столица Пекин. Это самый лучший азиатский город для удаленной работы. Аренда в среднем здесь стоит 1 200 долларов в месяц.

ТОП-10 лучших городов для цифровых кочевников:

Барселона (Испания); Торонто (Канада); Пекин (Китай); Милан (Италия); Нью-Йорк (США); Рио-де-Жанейро (Бразилия); Амстердам (Нидерланды); Париж (Франция); Джакарта (Индонезия); Лиссабон (Португалия).

Также в этих городах можно не только жить и работать, но и провести "воркейшн" – рабочие каникулы. Так можно почувствовать себя в отпуске, не отрываясь полностью от рабочего процесса. Каждый из этих 10 городов имеет отличную туристическую инфраструктуру и немало культурных достопримечательностей.