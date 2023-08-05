Рай для цифровых кочевников: 4 европейских острова для жизни и удаленной работы

В последнее время жизнь цифровых кочевников привлекает все больше людей. И они постепенно начинают обращать внимание на европейские острова. Покажем вам самые лучшие варианты: доступные, безопасные и современные.

Цифровые кочевники при выборе следующей страны для жизни ориентируются на стоимость жизни, комфортный климат, наличие цифровой визы и хороший интернет. В Европе есть 4 острова, которые отлично подходят по всем критериям.

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Мальта

Эта крошечная европейская островная страна в Средиземном море недавно привлекла внимание цифровых кочевников по многим причинам. Податься на цифровую визу на Мальте относительно просто, все можно сделать онлайн. Интернет в этой стране входит в список 50 самых быстрых в мире, а Wi-Fi и коворкинги доступны на всей территории острова.

Погода на Мальте солнечная и теплая, а общественный транспорт отлично развит. Также Мальта является безопасной страной с дружелюбными жителями. Поэтому сюда не страшно переезжать даже одиноким кочевникам.

Климат на Мальте понравится цифровым кочевникам / Фото Unsplash

Кипр

Благодаря цифровой визе для кочевников эта страна привлекает все больше удаленных работников. Средиземноморский остров предлагает микс греческой и турецкой культур. Кипр окружен прекрасными пляжами и удивительными историческими городами.

Жизнь на Кипре может быть доступной, если искать жилье в правильных местах подальше от туристических курортов. Остров имеет хорошее интернет-покрытие и активно открывает коворкинги для комфортной работы.

Атмосфера кипрского города Лимасол / Фото Unsplash

Корфу

Этот греческий остров также входит в список лучших направлений для цифровых кочевников. В Греции есть цифровая виза для удаленных работников, но она – одна из самых дорогих. Для того, чтобы привлечь больше иностранцев в страну, власти Греции приняли закон, разрешающий владельцам виз цифровых кочевников платить лишь 50% от своего подоходного налога.

Никаких проблем с Интернетом на острове у вас не возникнет. То же касается рабочего места – кафе и коворкинг-офисы к вашим услугам.

Но не забывайте и об отдыхе. Корфу с его историческими двориками, выложенными брусчаткой улочками и залитыми солнцем пляжами помогут вам переключиться с работы на досуг.

Жизнь на Корфу / Фото Pexels

Сицилия

Итальянская Сицилия является самым большим островом в Средиземном море, поэтому привлекает внимание фрилансеров. Некоторые приезжают сюда просто отдохнуть: насладиться видами, пляжами и невероятной едой. А кто-то готов задержаться здесь дольше и остаться жить и работать.

Сицилия и ее главный город Палермо считаются наиболее удобными для удаленных работников во всей Италии. Инфраструктура и условия для цифровых кочевников здесь улучшаются с каждым годом.

В регионе стоит еще поработать над транспортным сообщением и инфраструктурой, но природная красота острова и невероятная кухня, похоже, перекрывают все негативные моменты.

Настроение Сицилии / Фото Pixabay