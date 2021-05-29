Как живет украинская диаспора в Ирландии: истории, которые вдохновляют

"Изумрудный остров", как называют Ирландию, сейчас является домом для около пяти тысяч украинцев. Община растет, потому что все больше работников украинского IT-сектора переезжают на работу в Дублин, где разместили свои офисы такие гиганты как Google, Facebook и другие. Впрочем, среди украинцев в Ирландии можно встретить не только программистов.

С 2008 года в стране действует Ассоциация украинцев в Ирландии. Именно в начале XXI века многие украинцы ехали туда, чтобы работать на стройке, мясокомбинатах и фермах. Некоторые работники решили не возвращаться домой и реализовывать себя на чужбине. Предлагаем узнать, чем занимаются украинцы в Ирландии сейчас.

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Открыл кафе

Среди людей, которые успешно нашли свое призвание в другой стране – Руслан Мочарский. Сначала мужчина эмигрировал в Лондон в 2000 году. Туда же переехала его будущая жена Виктория. Руслану было 22 года и он почти не знал английский. Язык изучал на месте. Потом соседняя Ирландия заинтересовала молодую семью, в частности через возможность получить гражданство после 5 лет легального проживания. Также Ирландия имела закон: если ребенок рождается в стране, то родителям дают резидентство как опекунам. В 2002 году у пары в Ирландии родилась дочь Кристина.

Руслан рассказал, что сначала трудился на пяти работах. Мыл посуду в ресторанах и убирал ночные клубы. Иногда работал с 4 утра до 12 ночи. Но потом его постигла удача. Когда он был бариста, то встретил фаната кофе, амбициозного ирландца Стивена Моррисона. Тот был на различных соревнованиях по приготовлению кофе и подтолкнул Руслана принять участие. Так, в 2006 году украинец занял третье место в Ирландии на конкурсе по приготовлению кофе. С тех пор его стали замечать разные компании. Одна из них предложила открыть кафе с их франшизой, другая – стать тренером по жарки кофе с зарплатой 30 тысяч евро в год. Украинец выбрал собственное дело.

В 2009 году Руслан вместе с партнером, тоже украинцем, Анатолием Кириченко открыли собственную кофейню Art of Coffee. Жена Руслана Виктория, преподаватель фортепиано по образованию, в Ирландии выучилась на бухгалтера и взяла на себя всю работу с документацией. Сейчас сеть насчитывает уже 14 кофеен.

Руслан очень доволен условиями бизнеса в Ирландии. Отмечает, что ни разу от него не требовали взяток, а государство всячески поддерживает предпринимателей, в том числе и во время пандемии.

Руслан Мочарский / Фото BBC News Украина

Основал транспортную компанию и создал информационный портал

Как и для Руслана Мочарского, для уроженца Тернополя Михаила Баскина путь в Ирландию начался в Лондоне, куда он поехал 1998 года. Он тоже попал в Ирландию в 2000 году.

Сейчас мужчина имеет собственную транспортную компанию, которая занимается перевозкой мебели и параллельно работает на компанию по доставке UPS. Отмечает, что работать водителю в Ирландии удобно, особенно по сравнению с Украиной.

Из минусов жизни в Ирландии называет только местную медицину. Ведь ждать приема в специализированных врачей здесь, по его словам, можно месяцами.

Весной 2014 года Михаил основал информационный портал "Ирландская дом", имеющий сейчас уже более 2000 подписчиков в Facebook, потому что понял, что для украинцев Ирландии нет страницы, которая могла бы рассказать о каких-то событиях в Ирландии.

Михаила Баскин / Фото BBC News Украина

Занимается бизнес-анализом в консалтинговой компании

Юлия Лайтинен переехала в Ирландию в 2010 году по личным причинам: здесь жил ее муж, гражданин Финляндии.

Женщина прибыла в Ирландию в разгар экономического кризиса и не имела необходимого опыта, поэтому найти работу было нелегко. Несколько недель она работала бесплатно, чтобы получить опыт работы в Ирландии. В конце концов нашла работу с маленькой зарплатой в 18 тысяч евро в год, на которую не хотели идти ирландцы, в стартапе по продажам и популяризации электронных книг.

Позже Юлия получила два диплома в ирландских вузах: по бизнес-процессам в IT-системах в Национальном университете Ирландии в городе Корк и компьютерным наукам в колледже Грифита в Дублине.

Последние несколько лет она работает бизнес-аналитиком в консалтинговой компании, услугами которой пользуются инвестиционные банки и страховые компании.

Здесь спокойная и стабильная жизни, прекрасная природа, океан, горы и леса. В моем секторе все перспективно и стабильно с работой,

– говорит Юлия Лайтинен.

Юлия Лайтинен / Фото BBC News Украина

Работают в сфере ИТ

Новый тренд для украинской миграции в Ирландию – это переезд на работу в технологических компаниях. Именно так в Дублин в 2018-2019 годах переехали Артем и Анна Игнатьева. Артем получил приглашение от компании Zendesk, а Анна – от Facebook. Выбором страны пара довольна.

Я думаю, что нам повезло с компаниями и жильем,

– говорит Артем Игнатьев.

Артем и Анна Игнатьева / Фото BBC News Украина

В технологическом секторе Ирландии работает и одесситка Марина Легановська. Ее путь начался со стажировки в киевском офисе Google, куда она пришла еще студенткой Института международных отношений КНУ имени Шевченка. После окончания стажировки она устроилась на работу в офис Google во Вроцлаве. А после года работы в Польше девушка выиграла конкурс на вакансию в Дублине. Сейчас она занимает должность консультанта финансовых компаний из Восточной Европы.

Марина считает, что для образованной молодежи Ирландия дарит прекрасные карьерные возможности. Однако, отмечает и недостатки жизни в стране: высокие цены на жилье, подростковая преступность и большое количество бездомных.

Марина Легановська / Фото BBC News Украина