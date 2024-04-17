Объяснить не может никто: жители города в Великобритании страдают от загадочного звона

Жители города Спондон в Великобритании массово страдают от загадочного звона. Пока никто не может дать окончательный ответ, что его вызывает.

Первые жалобы на загадочный звон начали поступать еще в пятницу, 12 апреля. Люди начали активно обсуждать ситуацию в местных сообществах в соцсетях.

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Началось все с сообщения, опубликованного утром.

Кто-нибудь знает, что это за высокочастотный звук, что жужжит? Я слышу его по утрам. Очень раздражает,

– говорилось в нем.

На сообщение откликнулись и другие местные жители. Они отмечали, что с каждой минутой звук раздражает все сильнее. Терпение людей постепенно лопнуло.

Что говорит местная власть

Сейчас происхождение странного звука так и не смогли установить. Эксперты уже выдвигают различные теории. В частности, говорится о новом строительстве жилья или работе ветряных турбин. В то же время ни одна из версий пока не является "рабочей".

Местные власти уже отреагировали. Но тоже ничем не смогла помочь.

"Мы расследуем проблему, с которой обратились несколько жителей. Однако до сих пор мы не смогли определить, откуда исходит шум. Это высокочастотный звук, который можно услышать рано утром, а вчера его было слышно большую часть дня. Похоже, что он может исходить из коммерческого парка или Smart Parc", – говорится в сообщении.

Между тем звук не умолкает. А людям все труднее жить в нормальном ритме.