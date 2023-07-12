Жилье в Чехии: как сэкономить на аренде квартиры

С 1 июля большинство украинцев в Чехии должны самостоятельно арендовать жилье. Жить в столице страны – Праге – дорого, поэтому следует обратить внимание на другие регионы.

Чешская столица предлагает самое дорогое жилье. Аренда квадратного метра здесь обойдется в среднем в 342 кроны (более 14 евро). Чтобы сэкономить, присмотритесь к квартирам в других городах страны. В каких регионах Чехии дешевле всего арендовать жилье – узнаете в материале.

Читайте также Доступные цены: в каких городах Европы жить дешевле всего

Квартиры в Чехии: цены в регионах

Самые дешевые квартиры можно арендовать в Устецком (172 кроны за м²) и Моравско-Силезском краях (180 крон за м²).

Низкие цены в этих регионах связаны с промышленным прошлым и расположением у границы. Например, город Острава (в 15 километрах от границы с Польшей) – третий по размеру после Праги и Брно. В прошлом здесь занимались тяжелой промышленностью. Острава активно и разнопланово развивается сейчас, но цены на недвижимость здесь пока сравнительно низкие.

5 самых дешевых регионов для аренды в Чехии:

Устецкий край – 172 кроны за м² (7,2 евро)

Моравско-Силезский край – 180 крон за м² (7,5 евро)

Край Высочина – 182 кроны за м² – (7,6 евро)

Карловарский край – 184 кроны за м² – (7,7 евро)

Злинский край – 194 кроны за м² – (8,1 евро)

Удобство большого жилья

Чтобы сэкономить, попытайтесь найти квартиру с большой площадью. Меньшее жилье в соотношении получится вам дороже. В просторных квартирах можно проживать вместе с другими семьями. К примеру, аренда одной четырехкомнатной квартиры выйдет на тысячи крон дешевле, чем двух маленьких.

На что обращать внимание

Не ведитесь на подозрительно низкую цену, ведь квартира может иметь скрытые недостатки. Также никто не застрахован от мошенников.

В помещении со слабым отоплением и высокой влажностью может появиться плесень. А в неутепленных квартирах зимой отопление обойдется очень дорого. Также более дешевые квартиры сдают без хорошего ремонта.