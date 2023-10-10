Семья туристов пропустила отпуск мечты из-за поврежденного в аэропорту паспорта

Семья Алленов из Британии должна была вылететь в желанный отпуск на греческий остров Корфу из аэропорта Хитроу. Эмили с мужем и двумя детьми уже была готова идти на посадку, но ее не пустили на рейс из-за разорванного паспорта.

Семья пропустила отпуск на Корфу, который стоил 8 000 фунтов. Улететь на отдых не удалось, ведь один из паспортов туристов разорвал сканер в аэропорту Хитроу.

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Сканер в аэропорту разрушил отпуск

Аллены с нетерпением ждали недели отдыха на солнечном побережье, где они забронировали отель по системе "все включено".

Уже в аэропорту Эмили положила документы в сканер самообслуживания компании British Airways. А когда неосторожно достала паспорт, заметила, что одна из страниц немного надорвалась.

Женщина предупредила о нюансе работника авиакомпании и он сперва предложил ей заклеить документ скотчем. Однако ситуация быстро обострилась и в результате Эмили Аллен отказали в посадке на самолет.

Женщина рассказала, что сотрудники British Airways сказали ей, что даже если бы они позволили лететь, ей бы непременно отказали во въезде в Грецию. С разорванным паспортом Эмили отправили бы обратно в Хитроу, а авиакомпанию могли оштрафовать за то, что ей разрешили пройти на борт.

Десятки тысяч людей пользуются автоматами самообслуживания без проблем, поэтому это очень редкая ситуация. Авиакомпании обязаны следить за проездными документами пассажиров, поэтому порванные или поврежденные паспорта не принимаются,

– прокомментировал инцидент представитель British Airways.

Досадный опыт и большие затраты

Семья пыталась спасти хотя бы часть своего отпуска, поэтому Эмили попробовала оперативно оформить экстренный паспорт. Но самый быстрый вариант изготовления такого документа – 10 дней.

Поэтому расстроенные Аллены приняли решение остаться дома. Страховая компания отказалась возместить расходы из-за поврежденного паспорта. А отель на Корфу потребовал заплатить половину стоимости за так и не состоявшийся отдых.