Потратила на билеты и круизы: женщина украла 1,6 миллиона долларов, чтобы путешествовать

Женщина настолько любила путешествовать, что решилась на кражу космической суммы. За 6 лет она "отмыла" 1,6 миллиона долларов.

Имя и фамилию путешественницы не раскрывают. Известно, что она работала бухгалтером и сделала себе кредитную карточку на имя компании.

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В течение 6 лет женщина покупала все свои хотелки. Украденные деньги она тратила в основном на путешествия. В частности, покупала авиабилеты и круизы Carnival, популярные во всем мире.

Как разоблачили кражу

Кражу разоблачил начальник путешественницы. Это произошло уже после того, как 35-летнюю женщину уволили.

Во время финансовой проверки выяснилось, что она незаконно получила кредитную карточку на имя компании без разрешения. Углубившись в записи, следователи обнаружили след несанкционированных транзакций, начиная с 2018 года,

– рассказал руководитель.

Женщина попыталась выкрутиться. Она заявила, что эти действия якобы были санкционированы владельцем бизнеса. Причиной для такого решения якобы стало недостаточное вознаграждение. Между тем в компании все опровергают.

Когда подсчитали украденную сумму, получилось почти 1,6 миллиона долларов. Очевидно, женщина ни в чем себе не отказывала.

Горе-путешественницу уже задержали. Сейчас женщине предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах и мошенничестве с кредитной карточкой. Теперь ей грозит серьезное наказание.