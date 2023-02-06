В ЕС запускают 10 масштабных железнодорожных маршрутов между странами: список
Источник:Travel Tomorrow
Европейский Союз запускает 10 проектов по международному железнодорожному сообщению по всей Европе. Также улучшат уже существующие маршруты.
Кроме того, инициатива направлена на продвижение эффективных и экологических перевозок в соответствии со Стратегией Комиссии по устойчивой и интеллектуальной мобильности.
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Я с нетерпением жду совместной работы с железнодорожным сектором, чтобы сделать эти 10 "пилотов" успешными и вдохновить многих присоединиться к нам,
– отметила Адина Валеан, комиссар по транспорту Еврокомиссии.
В рамках проекта в Еврокомиссии хотят помочь железнодорожным компаниям создавать новые дневные и ночные международные железнодорожные сообщения.
Какие маршруты запустят
- Соединение между Венгрией, Австрией и западной Румынией;
- Соединения по маршруту Германия – Дания – Швеция с участием SJ (новый ночной поезд Стокгольм – Копенгаген – Берлин и дневной поезд Гамбург – Гетеборг (и, возможно, Осло, в сотрудничестве с DSB и DB), Snälltaget (расширенный ночной поезд в Стокгольм – Гетеборг) Копенгаген – Берлин), České dráhy (новый рейс Прага – Берлин – Копенгаген, в сотрудничестве с DB и DSB) и Flixtrain (новый рейс Лейпциг – Берлин – Копенгаген – Стокгольм);
- Ночные поезда, в том числе новый ночной поезд Париж – Милан – Венеция;
- Flixtrain, новый рейс Мюнхен – Цюрих;
- WESTbahn, новая линия Мюнхен – Вена – Будапешт, расширение действующей линии;
- Nederlandse Spoorwegen, расширение существующего сообщения Амстердам – Лондон в сотрудничестве с Eurostar;
- European Sleeper, новый ночной поезд Амстердам – Барселона;
- Ferrovie dello Stato Italiane/Deutsche Bahn, новые маршруты Рим – Мюнхен и Милан – Мюнхен;
- LSA, новые рейсы Лиссабон – Ла-Корунья и Лиссабон – Мадрид;
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, новые услуги, соединяющие Каталонию и юг Франции.
План действий ЕС дополняет существующую нормативную и политическую базу ЕС для развития железнодорожного транспорта. Она предоставляет отрасли инструменты для реализации этой концепции и, чтобы на рынке появлялись новые игроки и услуги.
По словам Адины Велеан, железнодорожный транспорт является одним из самых устойчивых видов транспорта, но этот потенциал рискует быть потрачен бесполезно – на трансграничные поездки приходится всего 7% пути, который преодолевают именно поездами. Поэтому такой план действий поможет сделать железную дорогу более привлекательной для дальних и трансграничных поездок.