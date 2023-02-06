В ЕС запускают 10 масштабных железнодорожных маршрутов между странами: список

Европейский Союз запускает 10 проектов по международному железнодорожному сообщению по всей Европе. Также улучшат уже существующие маршруты.

Кроме того, инициатива направлена на продвижение эффективных и экологических перевозок в соответствии со Стратегией Комиссии по устойчивой и интеллектуальной мобильности.

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