Жареный карп и картофельный салат: что чехи готовят на Рождество
Источник:инстаграмм Чехия Онлайн
В Чехии, стране, известной вепревым коленом и другими мясными яствами, на Рождество прежде всего едят рыбу. Не обходится также рождественский ужин и без картофельного салата. Делимся рецептами традиционных блюд, которые чехи готовят во время зимних праздников.
До Рождества в Европе осталось чуть больше недели, и практически в каждом чешском супермаркете в этот период массово продается живая рыба. Дело в том, что по традиции рождественский ужин должен обязательно включать рыбный суп и жареный карп с картофельным салатом. Как приготовить тандем из двух последних блюд для праздничного стола по-чешски, читайте дальше.
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Рецепт жареного рождественского карпа
Ингредиенты для 8 порций:
- 1 больший карп
- соль – по вашему вкусу
- мука – для панировки
- 2 яйца
- 200 миллилитров молока
- панировочные сухари
- подсолнечное масло – для жарки
- масло
- лимон
Способ приготовления:
Натрите карпа лимонным соком, посолите и оставьте ненадолго в холодильнике. Насыпьте в одну миску муку, в другую – взбитое с яйцом молоко, а в третью – панировочные сухари. Порции карпа обсушите и обваляйте сначала в муке, затем в панировочных сухарях, снова в муке, а затем в молоке с яйцом и в заключение снова в сухарях. В глубокой сковороде разогрейте масло и жарьте карпа с обеих сторон до золотистого цвета. Перед подачей можно смазать кусочки рыбы растопленным сливочным маслом и украсить кружочком лимона.
Как приготовить картофельный салат на Рождество
Ингредиенты:
- 1 килограмм вареного картофеля
- 100 – 200 граммов вареных моркови и сельдерея
- петрушка – по вашему вкусу
- 2 сваренных яйца
- 1 луковица
- 3 – 4 маринованные огурца
- 2 консервированных болгарских перца
- 150 граммов ветчины
Для соуса:
- горчица
- майонез
- уксус
- молотый перец
- соль
- сахар
Способ приготовления
Сваренный, очищенный и охлажденный картофель порежьте на мелкие кубики вместе с морковью и вареными яйцами. Добавьте мелко нарезанный лук, кусочки маринованных огурцов и перца, а также нарезанную ветчину. Заправьте все соусом и перемешайте. Оставьте салат на время.
Приятного аппетита!