Жареный карп и картофельный салат: что чехи готовят на Рождество

13 декабря 2022, 16:52
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Источник:

инстаграмм Чехия Онлайн

В Чехии, стране, известной вепревым коленом и другими мясными яствами, на Рождество прежде всего едят рыбу. Не обходится также рождественский ужин и без картофельного салата. Делимся рецептами традиционных блюд, которые чехи готовят во время зимних праздников.

До Рождества в Европе осталось чуть больше недели, и практически в каждом чешском супермаркете в этот период массово продается живая рыба. Дело в том, что по традиции рождественский ужин должен обязательно включать рыбный суп и жареный карп с картофельным салатом. Как приготовить тандем из двух последних блюд для праздничного стола по-чешски, читайте дальше.

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Рецепт жареного рождественского карпа

Ингредиенты для 8 порций:

  • 1 больший карп
  • соль – по вашему вкусу
  • мука – для панировки
  • 2 яйца
  • 200 миллилитров молока
  • панировочные сухари
  • подсолнечное масло – для жарки
  • масло
  • лимон

Способ приготовления:

Натрите карпа лимонным соком, посолите и оставьте ненадолго в холодильнике. Насыпьте в одну миску муку, в другую – взбитое с яйцом молоко, а в третью – панировочные сухари. Порции карпа обсушите и обваляйте сначала в муке, затем в панировочных сухарях, снова в муке, а затем в молоке с яйцом и в заключение снова в сухарях. В глубокой сковороде разогрейте масло и жарьте карпа с обеих сторон до золотистого цвета. Перед подачей можно смазать кусочки рыбы растопленным сливочным маслом и украсить кружочком лимона.

Чешуя карпа – к счастью! На рождественском ужине чехи соблюдают несколько обычаев: во-первых, тарелку ставят на стол даже для случайного гостя, а во-вторых, под тарелки кладут чешую карпа – это к счастью, чтобы в новом году было достаточно денег. Как правило, ее потом носят круглый год в кошельках.

Рождественский жареный карп / Фото novayapolsha

Как приготовить картофельный салат на Рождество

Ингредиенты:

  • 1 килограмм вареного картофеля
  • 100 – 200 граммов вареных моркови и сельдерея
  • петрушка – по вашему вкусу
  • 2 сваренных яйца
  • 1 луковица
  • 3 – 4 маринованные огурца
  • 2 консервированных болгарских перца
  • 150 граммов ветчины

Для соуса:

  • горчица
  • майонез
  • уксус
  • молотый перец
  • соль
  • сахар

Способ приготовления

Сваренный, очищенный и охлажденный картофель порежьте на мелкие кубики вместе с морковью и вареными яйцами. Добавьте мелко нарезанный лук, кусочки маринованных огурцов и перца, а также нарезанную ветчину. Заправьте все соусом и перемешайте. Оставьте салат на время.

Приятного аппетита!

Картофельный салат по-чешски / Фото youtube

Автор: Назарій Сорока