Зеленая столица Европы 2023: какой город победил в номинации – решение Европейской комиссии
Источник:ERR
В финском городе Лахти объявили европейский город, получивший титул "Зеленая столица Европы 2023". Благосклонность жюри Европейской комиссии получил Таллинн.
Всего за победу боролись 16 европейских городов. Кроме эстонской столицы, в лидерах оказались шведский Хельсингборг, польский Краков и болгарская София.
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Что известно о титуле "Зеленая столица Европы"
Титул "Зеленая столица Европы" – показатель признания Европейской комиссией города, который является передовым в области природоохранной деятельности, является примером для других городов, и разрабатывает инновационные решения экологических проблем.
Цель конкурса – улучшить условия жизни в европейских городах, а также оценить и поддержать усилия, которые они прилагают в области экологических инициатив. Статус присваивается населенным пунктам, которые улучшают и планируют систематические, целостные изменения городской среды путем внедрения различных видов деятельности.
Победа Таллинна
В этом году, по оценкам жюри, Таллинн стал флагманом "зеленого мировоззрения" – бывшие промышленные зоны города озеленяются, а жители и гости столицы могут пользоваться бесплатным общественным транспортом, что значительно уменьшает выбросы углерода от автомобилей.
В прошлом году Таллинн также претендовал на победу, однако тогда титул отдали французскому Греноблю.
Победители прошлых лет
"Зеленая столица Европы" – это инициатива Европейской комиссии, которую ввели еще в 2009 году. Победителю обычно присваивают титул на год вперед.
Список всех победителей: хронологическая таблица
|Год
|Город
|Страна
|2010
|Стокгольм
|Швеция
|2011
|Гамбург
|Германия
|2012
|Витория
|Испания
|2013
|Нант
|Франция
|2014
|Копенгаген
|Дания
|2015
|Бристоль
|Великобритания
|2016
|Любляна
|Словения
|2017
|Эссен
|Германия
|2018
|Неймеген
|Нидерланды
|2019
|Осло
|Норвегия
|2020
|Лиссабон
|Португалия
|2021
|Лахти
|Финляндия
|2022
|Гренобль
|Франция
|2023
|Таллинн
|Эстония