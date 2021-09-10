Зеленая столица Европы 2023: какой город победил в номинации – решение Европейской комиссии

10 сентября 2021 , 11:15
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Источник:

ERR

В финском городе Лахти объявили европейский город, получивший титул "Зеленая столица Европы 2023". Благосклонность жюри Европейской комиссии получил Таллинн.

Всего за победу боролись 16 европейских городов. Кроме эстонской столицы, в лидерах оказались шведский Хельсингборг, польский Краков и болгарская София.

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Что известно о титуле "Зеленая столица Европы"

Титул "Зеленая столица Европы" – показатель признания Европейской комиссией города, который является передовым в области природоохранной деятельности, является примером для других городов, и разрабатывает инновационные решения экологических проблем.

Цель конкурса – улучшить условия жизни в европейских городах, а также оценить и поддержать усилия, которые они прилагают в области экологических инициатив. Статус присваивается населенным пунктам, которые улучшают и планируют систематические, целостные изменения городской среды путем внедрения различных видов деятельности.

Победа Таллинна

В этом году, по оценкам жюри, Таллинн стал флагманом "зеленого мировоззрения" – бывшие промышленные зоны города озеленяются, а жители и гости столицы могут пользоваться бесплатным общественным транспортом, что значительно уменьшает выбросы углерода от автомобилей.

В прошлом году Таллинн также претендовал на победу, однако тогда титул отдали французскому Греноблю.

Победители прошлых лет

"Зеленая столица Европы" – это инициатива Европейской комиссии, которую ввели еще в 2009 году. Победителю обычно присваивают титул на год вперед.

Список всех победителей: хронологическая таблица

Год Город Страна
2010 Стокгольм Швеция
2011 Гамбург Германия
2012 Витория Испания
2013 Нант Франция
2014 Копенгаген Дания
2015 Бристоль Великобритания
2016 Любляна Словения
2017 Эссен Германия
2018 Неймеген Нидерланды
2019 Осло Норвегия
2020 Лиссабон Португалия
2021 Лахти Финляндия
2022 Гренобль Франция
2023 Таллинн Эстония
Автор: Сергій Зятюк