Прага отказалась от торжественной церемонии зажжения новогодней елки

Чехия готовится к грядущим рождественским праздникам, а в городах страны царит новогодняя атмосфера. Со всем тем, в чешской столице планируют обойтись без громких мероприятий.

Чехия остается солидарной с Украиной, и на фоне российско-украинской войны в Праге отменили проведение ежегодной торжественной церемонии зажжения новогодней елки. Это стало известно из обнародованной программы рождественских ярмарок, которые пройдут на Староместской и Вацлавской площадях в центре столицы.

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Зажжение главной елки Чехии

25-метровую елку уже доставили в Прагу и установили на Староместской площади. Зеленую красавицу, которую уже нарядили в гирлянды, привезли из села Китлице Дечинского района. Новогодние огоньки на елке зажгут уже завтра, 26 ноября, однако власти не хотят, чтобы это сопровождалось торжественным мероприятием.

Что касается торжественного зажжения огней, учитывая ситуацию с безопасностью и войной в Украине, мы не хотели бы проводить здесь, в центре Праги, большое мероприятие,

– сказал пражский советник Ян Хабр на пресс-конференции.

Кроме того, Рождество также не обойдется без экономии электроэнергии. Елка будет гореть каждый день только с 16:00 до полуночи.

Мы даже рассматривали Рождество без праздничного освещения, однако хотим внушить людям надежду и подарить им хорошее настроение,

– добавил Хабр.

По словам организаторов, оформление рождественской ярмарки в этом году будет простым и будет органично сочетаться со всем пространством Староместской площади. Кроме елки, там установят пять великих ангелов, а около двух из них создадут фотозоны. Возле Марианской колонны будет рождественский вертеп.

В общей сложности на Старогородской площади будет работать 79 торговых киосков, а на Вацлавской площади – 25.