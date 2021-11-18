Зарубежная программа культурного обмена Au Pair: украинка поделилась опытом

Au Pair – это программа культурного обмена для молодежи в возрасте 18 – 30 лет, позволяющая детализированно познать жизнь в другой стране. Участники живут в семьях иностранцев и помогают им ухаживать за домом и заботиться о детях. Эту программу открыла для себя 24-летняя украинка Оксана Корень.

Девушка увлекается путешествиями и успела своими глазами увидеть уже более 20 стран. А впервые побывала за границей в возрасте 18 лет. Оксана предпочитает бюджетные поездки. Поэтому пользуется предложениями каучсерферов, путешествует по автостопу и с палаткой.

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Как украинка приняла участие в программе Au Pair

Как опытная путешественница Оксана осознала, что нужно время, чтобы узнать страну. Несколько дней или недель недостаточно для исследования и формирования впечатлений. Поэтому девушка искала возможности для длительных поездок.

Оксана как раз заканчивала обучение в университете. Не совсем хорошо понимала, чем будет заниматься дальше. Поэтому была открыта к разным предложениям. Именно в этот период к ней приехала подруга, которая и посоветовала отправиться на программу культурного обмена Au Pair.

Оксана зарегистрировалась на сайте Au Pair и уже через две недели нашла семью из Италии, готовую ее принять. Рассказывает, что из окна ее дома был виден Монблан.

Я давно мечтала пройти трек в Альпах вокруг Монблана, а написавшая мне семья жила в селе Курмайор, через которое проходит трек. Я поняла, что это судьба, поэтому без раздумий собрала вещи и уехала в Италию. Из окна моей комнаты виднелся Монблан,

– делится украинка.

С итальянской семьей путешественница провела около двух месяцев. Ухаживала за детьми (девочки в возрасте 6 и 3 лет), готовила завтраки. Оксана признается, что было нелегко из-за языкового барьера. Дети не владели английским, а она не знала итальянского, поэтому часто испытывала растерянность. За 5 часов работы с детьми участницы программы платили 350 евро в месяц.

Украинка приняла участие в программе Au Pair / Фото Urban

Этот опыт не был последним. После Италии Оксану пригласила другая семья в Барселону. В ней было трое детей от трех до шести лет. Ухаживать за детьми было нетрудно, говорит девушка, потому что на нее никогда не оставляли сразу всех детей. Оксана готовила полезные завтраки, отвозила детей на кружки, играла с ними и заботилась, если кто-то из детей заболел. По словам Оксаны, именно с Au Pair она научилась общаться с детьми и понимать их потребности даже без слов.

В Испании девушке платили 300 евро в месяц и относились как к члену семьи. Она рассказывала испанцам об Украине и готовила традиционные украинские блюда.

Я вообще не воспринимаю Au Pair как работу. У меня было чувство, будто я приехала к родственникам и провожу время с их детьми. Конечно, бывали и отрицательные моменты, после которых хотелось скрыться домой. Но я их не вспоминаю,

– отмечает Оксана.

Оксана Корень некоторое время прожила в испанской семье / Фото Urban

Советы о том, как стать участником программы Au Pair от Оксаны Корень

Оксана говорит, что искать семьи можно на многих сайтах. Лично она зарегистрирована на AuPairWorld. На этом ресурсе не нужно платить за регистрацию. Плату вносят только семьи, ищущие AuPair.

Чтобы создать профиль, необходимо ввести имя, фамилию и другие личные данные, а также добавить несколько фотографий. Оксана советует четко определиться, в какую страну человек хочет уехать, ведь можно выбрать только 7 государств, семьям из которых будут показывать профиль зарегистрированного.

После определения стран нужно заполнить три раздела со следующими названиями:

"Дорогая семья";

"Обо мне";

"Почему я хочу стать Au Pair".

Оксана советует добавить в профиль фото с детьми и писать о своем опыте общения с ними. Большим преимуществом будет наличие водительского удостоверения. А чтобы ускорить процесс, следует писать семье первыми.

Затем участники программы оформляют специальную визу Au Pair. Между семьей и Au Pair заключают контракт, в котором прописывают права и обязанности сторон, размеры карманных денег и другие нюансы. Договор можно и не подписывать, если это устраивает обе стороны.

С уверенностью могу сказать, что Au Pair – это невероятный опыт. Эта программа подарила мне две дополнительные семьи. Я знаю, что меня всегда будут рады видеть и в Италии, и в Испании. Благодаря Au Pair я нашла много новых друзей,

– уверяет Оксана.

Украинка добавляет, что такой тип путешествий является лучшим для нее. Ибо жизнь с местными помогает исследовать город и страну, максимально глубоко познать культуру и практиковать иностранный язык.

Оксана Корень любит путешествовать / Фото Urban