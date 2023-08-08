В каких странах Европы самая высокая минимальная зарплата: свежие данные Евростата

В Евростате обнародовали данные по зарплатам в ЕС за июль. Минималка в странах Евросоюза колеблется от 399 до 2 508 евро.

В пятерку стран с высокой оплатой труда попали и те, которые предоставили временную защиту для украинских беженцев: Германия, Испания и Ирландия.

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Самая высокая минималка

Минимальная зарплата – это наименьшая сумма, которую работодатель может законно платить работнику за час или месяц работы, в зависимости от системы оплаты труда.

Самая высокая минимальная зарплата за месяц (до вычета налогов) в таких странах:

Люксембург – 2 508 евро;

Германия – 1 997 евро;

Нидерланды – 1 995 евро;

Бельгия – 1 955 евро;

Ирландия – 1 910 евро;

Франция – 1 747 евро;

Испания – 1 260 евро.

При этом самые низкие минимальные зарплаты в таких странах Европы:

Болгария – 399 евро;

Албания – 375 евро;

Северная Македония – 359 евро.

В популярных для украинских беженцев странах видим такие минимальные суммы в месяц:

Польша – 811 евро;

Чехия – 729 евро;

Румыния – 604 евро.

Рост минимальной зарплаты в Польше

В Польше минимальная зарплата растет систематически. Уровень наименьшего оклада этим летом повысили уже второй раз за год. Сейчас минимальная зарплата в Польше составляет 3 600 злотых брутто (до вычета налогов).

Работающие по договору поручения получают минимальную ставку в час 23,50 злотых брутто.

Повышение минималки также влияет на надбавки за ночную работу, оплату за больничные, пособие по беременности – все эти выплаты пропорционально увеличились.

Следующий рост запланирован на 2024 год. В январе размер минималки вырастет до 4 242 злотых брутто и 27,70 злотых брутто почасово. А в следующем июле – до 4 300 злотых брутто и 28,10 злотых брутто почасово.