ЕС снова отложил запуск системы ETIAS: новая дата введение

Европейский Союз отложил запуск Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS). Все из-за непредвиденных трудностей, ставших источником дальнейших возможных задержек.

Изначально эта инициатива планировалась в середине 2024 года, а теперь запуск ожидается в середине 2025 года. Что такое ETIAS, кому это нужно и как подать заявку – дальше в материале!

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Что такое ETIAS?

Разрешение на въезд ETIAS – это требование для въезда граждан безвизовых стран, путешествующих в любую из этих 30 европейских стран. Он привязан к загранпаспорту путешественника, действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта и будет стоить ориентировочно 7 евро.

Имея разрешение ETIAS, люди могут многократно въезжать в определенные европейские страны для краткосрочного пребывания, обычно не превышающего 90 дней в течение 180-дневного периода.

Однако важно отметить, что наличие ETIAS не гарантирует, что путешественник сможет добиться пункта назначения. Ведь последнее слово – за пограничниками: они тщательно проверяют документы и дают разрешение на въезд в страну только тогда, когда соблюдены все необходимые условия.

Введение системы ETIAS было запланировано еще несколько лет назад и она должна была заработать в начале 2021 года, затем она была отсрочена до 2022 года, затем до 2024 года. Теперь стало известно, что запуск ETIAS запланирован на 2025 год.

Как можно подать заявку?

Для того чтобы оформить разрешение на въезд в ряд стран Европы, нужно будет заполнить заявку на официальном вебсайте ETIAS или в одноименном мобильном приложении. Ожидается, что большинство обращений пройдут быструю обработку, которая займет около 10 минут.

Запуск ETIAS перенесли в очередной раз на новую дату - середину 2025 года / Скриншот с официального сайта

После подачи заявки на оформление ETIAS человек получит электронное письмо с подтверждением. Он содержит уникальный номер обращения, который важно сохранить для использования в будущем. После обработки заявки человеку поступит еще одно электронное письмо, в котором его сообщат о результате.

Заметьте, что сейчас заявки на оформление ETIAS не принимаются и никакой оплаты за любые услуги не взимается. Единственный официальный сайт с информацией об ETIAS – travel-europe.europa.eu.

Чего ждать украинцам за границей в 2024 году?

Уже через несколько дней наступает новый 2024 год. Но, как бы ни хотелось, не все украинцы смогут встретить его дома, с родными, в своих домах на родине. Европейские государства протянули руку помощи для беженцев. Они уже почти 2 года поддерживают переселенцев за границей, но большинство стран со следующего года постараются максимально интегрировать беженцев – стимулировать их выходить на работу и обеспечивать себя самостоятельно.

Миллионы переселенцев останутся за границей и в следующем году. Что их ждет в 2024-м – рассказываем в эксклюзивном материале!