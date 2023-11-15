Теперь через Дию: заработали новые правила записи в консульства за границей

В Польше и других странах теперь новые правила записи в украинские консульства. Чтобы занять электронную очередь, понадобится Дия или BankID.

Отныне, чтобы записаться на прием в консульство за границей, нужно верифицировать свою личность. Такие нововведения должны прекратить спекуляции в электронной очереди.

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Как записаться в электронную очередь в консульство?

МИД изменил механизм авторизации во время записи на визит в украинские консульства. Теперь, чтобы занять электронную очередь, нужно предоставлять Дия.Подпись или BankID. Такие меры предприняли, чтобы прекратить продажу мест в очереди и спекуляции с записями.

Те украинцы, у которых нет указанных средств идентификации, пока теряют возможность посетить дипломатические учреждения.

Электронная подпись необходима не только для того, чтобы избежать злоупотреблений и гарантировать равный доступ к услугам для всех граждан. Она будет полезна и для дистанционного обслуживания (когда услугу можно получить на дому, без необходимости посещать консула).

Создание электронной подписи

Всех украинцев, которые планируют посетить консульство, просят заранее к этому подготовиться.

Электронная идентификация обеспечивается через платформу ID.GOV.UA. Здесь можно безопасно и удобно пройти электронную идентификацию с помощью:

электронных подписей (на файловом, облачном или других защищенных носителях);

Дия.Подпись;

BankID НБУ.

Как пройти электронную идентификацию: смотрите видеоинструкцию

Записи, ранее созданные в электронной очереди в консульство, автоматически переносятся в обновленную. Поэтому если вы уже записались на визит, он остается в силе.

Билеты на поезд Киев – Варшава можно купить только с подписью в Дие

Недавно изменились правила покупки билетов на популярное направление из Киева в Варшаву. Теперь их можно приобрести в приложении "Укрзализныци" только с использованием личной Дия.Подписи.

Таким образом, УЗ продолжает борьбу с перекупщиками, которые особенно активно работали с поездом Киев – Варшава. Теперь они не могут в считанные минуты разбирать все доступные билеты, а затем перепродавать по завышенным ценам.

Еще один положительный момент в том, что билеты на международные поезда теперь можно возвращать через приложение "Укрзализныци". Раньше для этого нужно было обратиться в кассу вокзала и на месте написать заявление.