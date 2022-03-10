Как записать ребенка в школу в Польше: инструкция для украинцев

Из Украины в Польшу в поисках безопасного убежища эвакуируются преимущественно женщины с детьми. Соответственно, детям школьного возраста нужно продолжать обучение.

В соседней стране беженцы из Украины имеют право продолжить обучение детей в местных школах. Незнание ребенком польского языка не препятствие для принятия в школу, уверяют в Польше.

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Как записать ребенка в школу в Польше

Для записи в польскую школу понадобятся документы с предыдущего места обучения, то есть аттестат или справки. Понятно, что в условиях войны не все украинцы могли взять эти документы с собой. Не страшно, если таковых нет. В таком случае нужно будет написать заявление об общем количестве законченных лет обучения с указанием школы, в которой обучался ребенок.

Далее родители ребенка должны связаться с избранной ими польской школой и подать заявление о принятии в школу. Решение принимает директор. Все зависит от наличия свободных мест. Если мест в классе нет, нужно связаться с управлением гмины и попросить работников указать школу, в которую ребенок сможет ходить.

Обучение в польских государственных школах бесплатно. Так же бесплатны уроки польского языка для тех, кто им не владеет.

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