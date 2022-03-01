Заниматься волонтерством можно из-за границы: Притула обратился к диаспоре

Украинский телеведущий, блоггер и волонтер Сергей Притула записал видеообращение к представителям украинской диаспоры. Он поблагодарил за неравнодушие и рассказал, как приобщиться к поддержке армии из других стран.

Притула призвал украинцев, живущих и работающих за границей, объединяться для координации отправки военной помощи и грузов в Украину. В настоящее время важно наладить эффективные процессы организации волонтерской работы.

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Что сказал Притула

Дорогие мои украинцы, от США и Канады до Израиля и Австралии, вся Европа, все, кто пишет, обрывает телефоны украинским волонтерам в Киеве или других городах. Во-первых, хочу поблагодарить за вашу активность и жертвенность. Но вы звоните по одному и говорите, что вы в Италии и у вас есть машина или вы в Америке и хотите купить дроны или в Израиле хотите купить медицинские средства. Уже обрываются руки. Не успеваем обрабатывать ваши запросы,

– высказался Притула.

Речь идет о том, что диаспорянам следует действовать не по одному, а сплачиваться на местах в каждой стране, оценивать общие способности. Тогда деятельность будет более слаженной. Шоумен также попросил помочь Всемирный конгресс украинцев.

Еще Притула обратился к тем украинцам в Польше, кто сейчас ближе к Шегинам (Яворовский район, Львовская область), где создается "зеленый коридор". Волонтер посоветовал создавать логистические склады в Перемышле, Жешуве. Затем их уже будут распределять по тем городам, где есть наибольшая потребность.

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