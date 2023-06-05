Замок в Шотландии продают всего за 35 тысяч евро: но есть нюанс

В Шотландии можно приобрести большой замок Броу Лодж. Его выставили на продажу по довольно скромной цене для такой территории – 30 тысяч фунтов (35 тысяч евро). Но не все так просто.

Да, замок на шотландском острове продается по вполне нормальной цене, но будущему владельцу придется изрядно вложиться в ремонтные работы и реконструкцию памятника архитектуры. Сколько придется заплатить за замок в сумме – узнаете дальше.

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Замку почти 200 лет

Замок Броу Лодж на острове Фетлар в 1825 году построил торговец Артур Николсон. Здание непохоже на другие шотландские крепости: здесь за основу взяли архитектуру Франции и Италии, где часто бывал его владелец. Замок обнесен каменными стенами и продается вместе с 16 гектарами земли. Но потенциальных покупателей предупреждают: вложить в замок придется еще около 12 миллионов фунтов (14 миллионов евро), поскольку за 200 лет здание нуждается в капитальном ремонте.

Замок продается с огромной прилегающей территорией / Фото Brough Lodge Trust

В будущем здесь планируется сохранить главный замок и построить ресторан и гостевой домик на 24 места. Если проект будет реализован, туристы смогут наслаждаться видами Северного моря, а также познакомиться с местными традициями музыки, вязания и ткачества.

Уникальный замок на острове Фетлар, где проживает всего 61 человек, пустовал с 1980-х годов. В это время его покинул последний член семьи Николсонов. После этого фонд защиты потратил более 500 тысяч фунтов, чтобы уберечь здание от повышенной влажности и починить крышу.