Хотя бы раз в день: в Японии приняли "закон о смехе"

Власти японской префектуры Ямагата приняли так называемый "закон о смехе". Люди должны улыбаться минимум раз в день. Причина – улучшение физического и психического здоровья местных жителей.

Идея принадлежит членам Либерально-демократической партии. Свое решение они основывают на исследовании медицинского факультета Университета Ямагаты. Все мы слышали, что смех продлевает жизнь. Однако местные ученые официально определили его как один из факторов увеличения продолжительности жизни. Кроме того, смех улучшает состояние здоровья.

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К слову, в статье, которая вышла в Journal of Epidemiology, анализировали самочувствие более 17 000 людей, которым уже исполнилось 40+ лет. Результат поразил: те, кто меньше смеялись, чаще болели и умирали.



Смех официально продлевает жизнь / Unsplash

"Закон о смехе" уже критикуют

Стоит заметить, что оценили "закон о смехе" не все. В частности, против проголосовали члены Коммунистической и Конституционно-демократической партии Японии. Они отмечают, что это даже нарушает конституцию. Люди вольны сами выбирать: смеяться им или нет.

Смеяться или не смеяться – это одно из основных прав человека, которое гарантируется Конституцией, как и свобода мысли и вероисповедания,

– говорится в сообщении.

В то же время в ответ им напомнили, что никаких наказаний за нарушение закона не будет.