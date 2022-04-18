Заявки на "карты побыту" в Польше не будут рассматриваться в срок

Администрации польских воеводств столкнулись с большим объемом работы по обслуживанию беженцев из Украины. В связи с этим и конкретные сроки рассмотрения заявки на "карту побыту" отменили.

Ранее власти Польши выделяли 60 дней для рассмотрения дела о предоставлении иностранцам временного вида на жительство и 180 дней – для предоставления постоянного такого вида. Теперь же эти термины никак не оговорены. Более того, согласно специальному закону, жалобы за их несоблюдение будут сразу отклонять.

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После вступления спецзакона в силу сроки рассмотрения заявок на получение "карты побыту" могут не соблюдаться до 31 декабря текущего года.

Но если у иностранцев эта процедура уже стартовала, документы поданы и есть информация о собеседовании и т.д., то такие дела будут завершены в запланированное время.

Что такое Карта быта (Karta pоbytu)

Это документ, подтверждающий статус иностранца, позволяющий находиться на территории Польши более 90 дней. Иными словами, это вид на жительство, что дает возможность пересекать границы страны без получения дополнительных виз, а также легально находится в Польше в указанный на карте период на определенных законодательством основаниях.

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Все действующие "карты побыту" автоматически продлеваются до конца пандемии и будут действительны еще 30 дней после объявления о ее завершении. Кроме того, для всех граждан Украины автоматически продолжается легальное пребывание: по картам побыту или биометрии – на 18 месяцев (с 24 февраля 2022 года), по национальной визе – до конца 2022 года.