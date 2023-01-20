Как оформить загранпаспорт в Украине во время войны: куда обращаться, какие документы нужны

Полномасштабная российско-украинская война заставила миллионы украинцев искать убежища за границей. Вместе с тем для многих беженцев остро встал вопрос, как получить загранпаспорт во время действия военного положения.

Рассказываем, где в Украине и за пределами страны производят загранпаспорта во время войны, сколько сейчас стоит услуга и что нужно для оформления документа, который не только дает право пересекать границу, а также является подтверждением украинского гражданства.

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Как и где можно получить загранпаспорт в Украине

В любом отделении Государственной миграционной службы;

В любом центре предоставления административных услуг;

В паспортном сервисе "Документ" – государственном предприятии, специализирующемся на быстром оформлении документов.

Куда обращаться за границей

В любое дипломатическое учреждение Украины (посольство или консульство);

В паспортной сервис "Документ".

Еще летом 2022-го в Польше начали открываться центры ГП "Документ", в которых находящиеся за рубежом украинцы могут заказать ID-карту и загранпаспорт. Пока там открыто четыре подразделения в четырех польских городах (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав).

В центрах ГП "Документ" украинцы могут получить следующие услуги:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление загранпаспорта;

оформление ID-карты;

обмена водительского удостоверения и страхования.

В 2023 году центры ГП "Документ" планируют открыть в Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции.

Обычно загранпаспорт делают за 20 рабочих дней со дня подачи заявления. Также его можно сделать:

до 7 рабочих дней при срочном оформлении с уплатой двойного размера государственной пошлины и стоимости услуги в банке;

за 3 рабочих дня, если поездка связана со срочным лечением, сопровождением тяжело больного или смертью родственника, проживавшего за границей;

за 3 месяца – в случае выезда на место жительства (эмиграция);

до 10 рабочих дней – в случае выезда на постоянное проживание за границу усыновленного иностранцами ребенка.

Какие документы нужно собрать для получения загранпаспорта

Паспорт гражданина Украины (оригинал и две копии);

Идентификационный код (оригинал и ксерокопия);

Квитанция, подтверждающая уплату административного сбора;

Загранпаспорта, которые уже имеет гражданин (если таковые есть);

Выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае, если предыдущий паспорт был похищен или потерян во время боевых действий);

Заявление-анкета, которое заполняется работниками (заявителю нужно только проверить, правильно ли указаны данные).

Если вы подали заявление на оформление загранпаспорта, находясь за пределами Украины, следует помнить, что документы изготавливают централизованно – в Киеве. Поэтому в условиях войны из-за логистических проблем доставка может затянуться.

Если требуется загранпаспорт для ребенка, он оформляется в отдельном порядке. Для этого следует предоставить заявления от обоих родителей, их паспорта, свидетельство о рождении (если ребенок не достиг 14 лет) или паспорт гражданина Украины (если ребенок старше 14 лет).

Сколько стоит оформление загранпаспорта в 2023 году

За оформление биометрического загранпаспорта в отделениях Государственной миграционной службы придется заплатить:

1373 гривны (сумма админуслуги 992 гривны + 381 гривна за бланк) – за изготовление паспорта в течение 7 рабочих дней;

(сумма админуслуги 992 гривны + 381 гривна за бланк) – за изготовление паспорта в течение 733 гривны (сумма админуслуги 352 гривны + 381 гривны за бланк) – за изготовление документа в течение 20 рабочих дней;

В ГП "Документ" действует другой прейскурант за оформление загранпаспорта:

1913 гривны – оформление срочного паспорта (10 рабочих дней);

– оформление срочного паспорта 1273 гривны – изготовление несрочного паспорта, который займет 20 рабочих дней;

При подаче заявления на получение загранпаспорта Украины через ГП "Документ" к сумме добавляется 540 гривен за услуги предприятия.

Изменения в законодательстве во время войны: как упростились процедуры

Во время войны Кабинет Министров Украины внес изменения в законодательство, что значительно упрощает процедуры оформления и выдачи загранпаспортов: