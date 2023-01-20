Как оформить загранпаспорт в Украине во время войны: куда обращаться, какие документы нужны
Полномасштабная российско-украинская война заставила миллионы украинцев искать убежища за границей. Вместе с тем для многих беженцев остро встал вопрос, как получить загранпаспорт во время действия военного положения.
Рассказываем, где в Украине и за пределами страны производят загранпаспорта во время войны, сколько сейчас стоит услуга и что нужно для оформления документа, который не только дает право пересекать границу, а также является подтверждением украинского гражданства.
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Как и где можно получить загранпаспорт в Украине
- В любом отделении Государственной миграционной службы;
- В любом центре предоставления административных услуг;
- В паспортном сервисе "Документ" – государственном предприятии, специализирующемся на быстром оформлении документов.
Куда обращаться за границей
- В любое дипломатическое учреждение Украины (посольство или консульство);
- В паспортной сервис "Документ".
Еще летом 2022-го в Польше начали открываться центры ГП "Документ", в которых находящиеся за рубежом украинцы могут заказать ID-карту и загранпаспорт. Пока там открыто четыре подразделения в четырех польских городах (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав).
В центрах ГП "Документ" украинцы могут получить следующие услуги:
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- оформление загранпаспорта;
- оформление ID-карты;
- обмена водительского удостоверения и страхования.
Обычно загранпаспорт делают за 20 рабочих дней со дня подачи заявления. Также его можно сделать:
- до 7 рабочих дней при срочном оформлении с уплатой двойного размера государственной пошлины и стоимости услуги в банке;
- за 3 рабочих дня, если поездка связана со срочным лечением, сопровождением тяжело больного или смертью родственника, проживавшего за границей;
- за 3 месяца – в случае выезда на место жительства (эмиграция);
- до 10 рабочих дней – в случае выезда на постоянное проживание за границу усыновленного иностранцами ребенка.
Какие документы нужно собрать для получения загранпаспорта
- Паспорт гражданина Украины (оригинал и две копии);
- Идентификационный код (оригинал и ксерокопия);
- Квитанция, подтверждающая уплату административного сбора;
- Загранпаспорта, которые уже имеет гражданин (если таковые есть);
- Выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае, если предыдущий паспорт был похищен или потерян во время боевых действий);
- Заявление-анкета, которое заполняется работниками (заявителю нужно только проверить, правильно ли указаны данные).
Если требуется загранпаспорт для ребенка, он оформляется в отдельном порядке. Для этого следует предоставить заявления от обоих родителей, их паспорта, свидетельство о рождении (если ребенок не достиг 14 лет) или паспорт гражданина Украины (если ребенок старше 14 лет).
Сколько стоит оформление загранпаспорта в 2023 году
За оформление биометрического загранпаспорта в отделениях Государственной миграционной службы придется заплатить:
- 1373 гривны (сумма админуслуги 992 гривны + 381 гривна за бланк) – за изготовление паспорта в течение 7 рабочих дней;
- 733 гривны (сумма админуслуги 352 гривны + 381 гривны за бланк) – за изготовление документа в течение 20 рабочих дней;
В ГП "Документ" действует другой прейскурант за оформление загранпаспорта:
- 1913 гривны – оформление срочного паспорта (10 рабочих дней);
- 1273 гривны – изготовление несрочного паспорта, который займет 20 рабочих дней;
При подаче заявления на получение загранпаспорта Украины через ГП "Документ" к сумме добавляется 540 гривен за услуги предприятия.
Изменения в законодательстве во время войны: как упростились процедуры
Во время войны Кабинет Министров Украины внес изменения в законодательство, что значительно упрощает процедуры оформления и выдачи загранпаспортов:
- теперь присутствие обоих родителей в Консульстве для оформления загранпаспорта ребенку не обязательно, также отменено требование предоставления письменного согласия второго родителя/законного представителя;
- один из родителей, подающий документы для оформления загранпаспорта ребенку, может определить другое лицо для получения документа, но таким лицом могут быть только другой родитель, совершеннолетние сын или дочь, родные сестра, брат, дедушка или бабушка;
- срок хранения загранпаспорта для его получения увеличен до 2 лет (без учета срока действия военного положения в Украине или установленного на территории Украины карантина). Этот срок может быть продлен по письменному обращению заявителя до 3 лет.