Загадочная смерть: в одном из польских хостелов умерла украинка

Тело 51-летней женщины нашли вчера, 11 октября, в одном из польских заведений временного размещения в Стараховицах. Полиция установила личность умершей женщины. Ею оказалась гражданка Украины.

Обстоятельства смерти украинки пока неизвестны. Их еще выясняют работники местной полиции и прокуратуры.

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Что известно о смерти украинки в польском хостеле

Павел Кусяк, пресофицер штаба уездной полиции в Стараховицах, сообщил, что в понедельник утром в хостеле заметили женщину без сознания. Признаков жизни у нее не обнаружили.

К хостелу приехали службы полиции и скорой помощи. Медики пытались повлиять на ситуацию, однако спасти женщину не удалось. Смерть украинки зафиксировали.

Под надзором прокуратуры на месте инцидента несколько часов действовали работники полиции. В частности, они выдвинули предположение, что к смерти женщины могли быть причастны третьи лица.

Дополнительную информацию прокуратура в Стараховицах пока не предоставляет в интересах расследования.

Тело гражданки Украины правоохранители забрали для вскрытия, чтобы узнать точную причину ее неожиданной смерти.