Поезда остановятся по всей стране: машинисты в Германии анонсировали шестидневную забастовку

Немецкие машинисты анонсировали масштабную забастовку, которая продлится 6 дней. Она парализует движение транспорта по всей стране с 24 по 29 января.

От поездов в Германии лучше отказаться в конце января. Ведь профсоюз немецких машинистов (GDL) анонсировал масштабную забастовку, которая продлится 6 дней. Как это повлияет на транспорт в стране и какие требования выдвигают железнодорожники — далее в материале.

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Железнодорожное путешествие лучше не планировать

В последний раз железнодорожники протестовали 2 недели назад. Тогда 80% поездов в Германии останавливались на 3 дня.

Работники транспортной сферы требуют от железнодорожного концерна Deutsche Bahn улучшения условий труда и более высоких зарплат. В заявлении профсоюза GDL сказано, что забастовка коснется пассажирских перевозок государственной компании Deutsche Bahn со среды 24 января (после 2:00) и до понедельника 29 января (до 18:00). Грузовые поезда начнут забастовку днем ранее – 23 января с 18:00.

Пока точно неизвестно, сколько именно рейсов отменят или перенесут. Масштабные забастовки по всей Германии еще в 2023 году анонсировал профсоюз машинистов. Тогда они провели две предупредительные забастовки, которые продлились до 24 часов. Но уже в начале этого года организовали первую крупную акцию, которая повлекла за собой транспортный коллапс на 3 дня. В то время отменили около 80% поездов дальнего следования.

Транспортники требуют пересмотреть условия работы

Основными требованиями членов профсоюза являются повышение заработной платы и сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю. От второго требования Deutsche Bahn пока отказывается категорично.

Ранее путешественников и местных жителей предупреждали, что в 2024 году в Германии возможны регулярные проблемы с поездами. Предусматривали частые отмены или задержки рейсов, поскольку работники железнодорожной отрасли предупреждали, что будут устраивать масштабные забастовки постоянно.

Напомним, польские машинисты в Варшаве также потребовали повышения зарплаты. Компания WKD объявила забастовку на 18 января.