За сколько лет жители разных стран смогут заработать 1 миллион долларов: интересное исследование

Аналитики сервиса Picodi провели исследования и подсчитали, сколько лет нужно жителям разных стран, чтобы заработать миллион долларов, получая при этом среднемесячную зарплату. Составленный рейтинг содержит 102 позиции.

Согласно исследованию, быстрее всего заработает 1 миллион долларов среднестатистический житель Швейцарии. Аутсайдером списка стала Уганда.

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За сколько лет жители разных стран смогут заработать 1 миллион долларов

Житель Швейцарии, получающий среднюю в стране заработную плату, сможет заработать 1 миллион долларов за 13 лет и 4 месяца. Среднестатистическому жителю Австралии для достижения этой цели понадобится 20 лет и 1 месяц. Замыкает тройку лидеров Сингапура с результатом 20 лет и 2 месяца. Не слишком отстает Люксембург – 20 лет и 2 месяца.

Польша оказалась на 41 месте. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов в соседней стране можно за 80 лет и три месяца. Украину разместили на 61 ступеньке (145 лет и шесть месяцев). Беларусь стала 84 в перечне (231 год и пять месяцев), а результат России – 70 место (191 год и девять месяцев).

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