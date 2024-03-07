Жизнь мечты: за переезд на сказочные острова будут платить до 5 миллионов гривен

Кто хотя бы раз в жизни не мечтал переехать куда-то в райское место и получать за это деньги. Национальная служба здравоохранения Шотландии объявила вакансии мечты.

Для отдаленных островов Вист и Бенбекула ищут не менее 5 врачей общей практики. Идеальный кандидат или кандидатка должны придерживаться work-life balance, а также – страстно любить приключения. Подчеркивают, что это – уникальная возможность убежать подальше от городского шума и насладиться красотой древней шотландской природы.

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Будущие работники войдут в медицинскую команду. Она занимается потребностями более 4700 местных жителей.

Какую зарплату обещают людям

За переезд людям предлагают компенсацию в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов – 48,60 гривны). В общем обещают зарплату в размере 69 993 до 104 469 фунтов стерлингов. Отмечают, что эта сумма – существенно выше, чем платят медикам на другой территории Шотландии.

К слову, устроиться на работу мечты могут не только специалисты с длительным опытом, но и те люди, которые только стартуют в своей карьере. Однако ответственность – очень большая. Медикам придется самостоятельно принимать немало решений и отвечать за состояние пациентов.

Стоит заметить, что условия работы позволяют сохранить баланс между профессиональной и личной жизнью. В частности, вакансии предусматривают более 40 дней отпуска.