За что вас могут уволить с работы в Германии: распространенные причины
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Основания для увольнения могут быть разными, однако у каждой страны есть четко прописанные причины для этого. Что там в немецком трудовом законодательстве? Давайте разбираться.
Германия – одна из европейских стран, которая приняла немало украинцев, прибывших в страну в поисках спасения от войны в Украине. Вместе с тем, подавляющее большинство беженцев планируют трудоустроиться или уже нашли там работу. Поэтому важно знать несколько нюансов, указанных в немецком трудовом законодательстве.
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Основания для увольнения с работы в Германии
Если вы проработали в компании более 6 месяцев, то одной из причин увольнения может быть:
- на предприятии упали продажи и оно не в состоянии платить всем штатным работникам;
- вы нарушаете правила работы компании: воровство, мошенничество или недопустимое поведение в сторону других коллег, прогулов и т.д.
- вы потеряли разрешение на работу и т.д.
- вы можете уволиться и по собственному желанию. Если срок увольнения не прописан в договоре, то он составляет четыре недели до 15 числа или до конца месяца.
Из-за возраста, пола, сексуальной ориентации, религиозной принадлежности и происхождения в Германии увольнять запрещено.
Что предполагает процесс увольнения
- Уведомление об увольнении должно быть выдано в письменном виде.
- Должен быть выдержан срок увольнения. Об этом обычно говорится в трудовом договоре.
- Заявление об увольнении следует подавать в письменном виде.