За что вас могут уволить с работы в Германии: распространенные причины

Основания для увольнения могут быть разными, однако у каждой страны есть четко прописанные причины для этого. Что там в немецком трудовом законодательстве? Давайте разбираться.

Германия – одна из европейских стран, которая приняла немало украинцев, прибывших в страну в поисках спасения от войны в Украине. Вместе с тем, подавляющее большинство беженцев планируют трудоустроиться или уже нашли там работу. Поэтому важно знать несколько нюансов, указанных в немецком трудовом законодательстве.

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Основания для увольнения с работы в Германии

Если вы проработали в компании более 6 месяцев, то одной из причин увольнения может быть:

на предприятии упали продажи и оно не в состоянии платить всем штатным работникам;

вы нарушаете правила работы компании: воровство, мошенничество или недопустимое поведение в сторону других коллег, прогулов и т.д.

вы потеряли разрешение на работу и т.д.

вы можете уволиться и по собственному желанию. Если срок увольнения не прописан в договоре, то он составляет четыре недели до 15 числа или до конца месяца.

Из-за возраста, пола, сексуальной ориентации, религиозной принадлежности и происхождения в Германии увольнять запрещено.

Что предполагает процесс увольнения