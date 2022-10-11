За что вас могут уволить с работы в Германии: распространенные причины

11 октября 2022 , 17:51
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Источник:

инстаграм TransferGo Ukraine

Основания для увольнения могут быть разными, однако у каждой страны есть четко прописанные причины для этого. Что там в немецком трудовом законодательстве? Давайте разбираться.

Германия – одна из европейских стран, которая приняла немало украинцев, прибывших в страну в поисках спасения от войны в Украине. Вместе с тем, подавляющее большинство беженцев планируют трудоустроиться или уже нашли там работу. Поэтому важно знать несколько нюансов, указанных в немецком трудовом законодательстве.

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Основания для увольнения с работы в Германии

Если вы проработали в компании более 6 месяцев, то одной из причин увольнения может быть:

  • на предприятии упали продажи и оно не в состоянии платить всем штатным работникам;
  • вы нарушаете правила работы компании: воровство, мошенничество или недопустимое поведение в сторону других коллег, прогулов и т.д.
  • вы потеряли разрешение на работу и т.д.
  • вы можете уволиться и по собственному желанию. Если срок увольнения не прописан в договоре, то он составляет четыре недели до 15 числа или до конца месяца.

Из-за возраста, пола, сексуальной ориентации, религиозной принадлежности и происхождения в Германии увольнять запрещено.

Что предполагает процесс увольнения

  • Уведомление об увольнении должно быть выдано в письменном виде.
  • Должен быть выдержан срок увольнения. Об этом обычно говорится в трудовом договоре.
  • Заявление об увольнении следует подавать в письменном виде.
Автор: Назарій Сорока