Не жила с человеком с инвалидностью, а зарабатывала в Польше: за что судят женщину из Стебника

Следователи Дрогобычского районного отдела полиции по процессуальному руководству Дрогобычской окружной прокуратуры выдвинули подозрение 49-летней жительнице города Стебник. Ее обвиняют в незаконном присвоении бюджетных средств.

Женщина нечестным способом получала социальную помощь на уход за человеком с инвалидностью, с которым проживала. Об этом сообщает полиция во Львовской области.

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В чем обвиняют женщину

Жительница Стебника оформила в органах социальной защиты статус лица, проживающего вместе с лицом с инвалидностью, что нуждается в постоянном уходе. Поэтому в 2017 году ей назначили социальную помощь на опеку над человеком с инвалидностью.

Но женщина скрыла от органов соцзащиты сведения о своих частых и продолжительных поездках за пределы Украины. В течение 2017 – 2020 годов подозреваемая неоднократно выезжала на длительный срок в Польшу. Таким образом она незаконно получала денежные средства из государственного бюджета. Ведь по правилам должна была ухаживать за лицом с инвалидностью на постоянной основе.

Следователи Дрогобычского района выдвинули женщине подозрение в совершении правонарушения из раздела "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование пока продолжается. За совершенные хитрости женщине может грозить до трех лет тюрьмы.