За что в Польше можно получить штраф: перечень правонарушений

Каждый водитель должен хорошо знать правила дорожного движения, однако не во всех странах они одинаковы. В частности в Польше законодательство несколько иное, чем в Украине.

В соседней республике кроме штрафов водителям начисляют еще и отдельные "штрафные баллы", наличие и количество которых можно проверить на государственной онлайн-платформе Obywatel. О частых нарушениях ПДД и размере штрафов за них – далее в материале.

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Проезд на желтый свет

Множество водителей, увидев желтый свет на светофоре, пытаются успеть "проскочить". Однако в правилах указано, что желтый не разрешает проезжать.

Единственное исключение – когда желтый свет загорелся в последний момент, и водитель не имел шанса затормозить, не создав аварийную ситуацию.

Штраф за такое правонарушение – 6 баллов и до 500 злотых.

Ехать на желтый свет в Польше запрещено / Фото Unsplash

Загрязнение дорог

Даже невинная поездка может закончиться денежным взысканием от государства. Немытый транспорт может загрязнять дорогу – например, после поездки за город, где много пыли и грязи.

На основании польского Кодекса о правонарушениях, езда на грязных машинах грозит водителям взысканиями в размере до 1 500 злотых.

Автомобили в Польше лучше регулярно мыть / Фото Unsplash

Парковка на территории для такси

Украинские водители в Польше часто не понимают перечеркнутый знак со словом "Такси", который на самом деле означает начало территории остановки для таких машин, а не ее окончание.

В то же время знак "Такси" без крестика означает конец остановки. За парковку на такой территории водители часто получают штрафы в размере 100 злотых и 1 балл.

Не паркуйтесь на территории для такси / Фото Unsplash

Люди с инвалидностью

На основании Кодекса автомобильных дорог Польши, водители обязаны пропускать людей с инвалидностью, которые имеют заметную пониженную подвижность. Останавливать авто в таких случаях нужно даже тогда, когда это не пешеходный переход.

Штраф за невыполнение правила – 350 злотых.

Люди с инвалидностью являются приоритетными участниками дорожного движения / Фото Unsplash

Аварийные полосы и прицепы

Водителей в Польше могут оштрафовать на 200 злотых за ненадлежащее использование аварийной полосы автострады, то есть за что-либо другое кроме аварийной остановки.

Также действуют отдельные лимиты скорости для транспортных средств с прицепами. На некоторых дорожных путях ограничения установлены до 90 километров в час, однако для транспорта с прицепом в таких случаях разрешено ехать не более 70 километров в час.