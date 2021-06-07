За что в Польше можно получить штраф: перечень правонарушений

Каждый водитель должен хорошо знать правила дорожного движения, однако не во всех странах они одинаковы. В частности в Польше законодательство несколько иное, чем в Украине.
В соседней республике кроме штрафов водителям начисляют еще и отдельные "штрафные баллы", наличие и количество которых можно проверить на государственной онлайн-платформе Obywatel. О частых нарушениях ПДД и размере штрафов за них – далее в материале.
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Проезд на желтый свет
Множество водителей, увидев желтый свет на светофоре, пытаются успеть "проскочить". Однако в правилах указано, что желтый не разрешает проезжать.
Единственное исключение – когда желтый свет загорелся в последний момент, и водитель не имел шанса затормозить, не создав аварийную ситуацию.
Штраф за такое правонарушение – 6 баллов и до 500 злотых.
Ехать на желтый свет в Польше запрещено / Фото Unsplash
Загрязнение дорог
Даже невинная поездка может закончиться денежным взысканием от государства. Немытый транспорт может загрязнять дорогу – например, после поездки за город, где много пыли и грязи.
На основании польского Кодекса о правонарушениях, езда на грязных машинах грозит водителям взысканиями в размере до 1 500 злотых.
Автомобили в Польше лучше регулярно мыть / Фото Unsplash
Парковка на территории для такси
Украинские водители в Польше часто не понимают перечеркнутый знак со словом "Такси", который на самом деле означает начало территории остановки для таких машин, а не ее окончание.
В то же время знак "Такси" без крестика означает конец остановки. За парковку на такой территории водители часто получают штрафы в размере 100 злотых и 1 балл.
Не паркуйтесь на территории для такси / Фото Unsplash
Люди с инвалидностью
На основании Кодекса автомобильных дорог Польши, водители обязаны пропускать людей с инвалидностью, которые имеют заметную пониженную подвижность. Останавливать авто в таких случаях нужно даже тогда, когда это не пешеходный переход.
Штраф за невыполнение правила – 350 злотых.
Люди с инвалидностью являются приоритетными участниками дорожного движения / Фото Unsplash
Аварийные полосы и прицепы
Водителей в Польше могут оштрафовать на 200 злотых за ненадлежащее использование аварийной полосы автострады, то есть за что-либо другое кроме аварийной остановки.
Также действуют отдельные лимиты скорости для транспортных средств с прицепами. На некоторых дорожных путях ограничения установлены до 90 километров в час, однако для транспорта с прицепом в таких случаях разрешено ехать не более 70 километров в час.