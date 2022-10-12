За 400 гривен из Польши в Украину: перевозчик East West Eurolines распродает акционные билеты

Международный автобусный перевозчик East West Eurolines объявил о старте акции на билеты из Польши в Украину. На какие именно рейсы распространяется предложение, читайте дальше в нашем материале.

Да, украинцы имеют возможность дешевле добраться домой из Польши. Акция действует на автобусы, следующие из Варшавы во Львов. Стоимость билетов стартует от 400 гривен в одну сторону.

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Что известно об акции от East West Eurolines

цена акционных билетов – от 400 гривен в одну сторону;

предложение действительно для рейса Варшава – Львов. Автобусы отправляются ежедневно в 18:30 с автобусной станции ПКС "Западная" (Иерусалимские аллеи, 144);

распродажа действует до 24 октября 2022 года.

Билеты продаются как на сайте перевозчика, так и через контакт-центр по номеру (+38) 098 815 4444. Кроме того, билеты можно заказать через чат-бот eweuabot в телеграмме.

Несмотря на массовые обстрелы Украины, East West Eurolines продолжает работу. Все планируемые рейсы состоятся, однако временно возможны трудности со связью.



Акция от East West Eurolines / Фото фейсбук компании