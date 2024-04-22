В Wizz Air обновили проездные: какой бонус ждет туристов

В Wizz Air по состоянию на апрель 2024 года обновили Wizz Multipass. Пассажиры, которые его приобрели, имеют право путешествовать раз в месяц по фиксированной цене.

Сначала условия предусматривали, что пассажир может оплачивать подписку продолжительностью на 6 месяцев. Говорилось о международных рейсах из Польши или внутренних рейсах по территории Италии.

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Что изменилось

Теперь срок подписки Wizz Multipass составляет до 12 месяцев. Между тем список стран, где действует проездной, расширили. Туда добавили Албанию. Кроме того, теперь пассажиры могут выбирать на территории Италии не только внутренние, но и международные рейсы.

Wizz Multipass предусматривает:

проездной оформляется на год, одновременно деньги с карточек пассажиров будут списывать ежемесячно;

цена на билеты в течение года не меняется;

раз в месяц пассажир сможет оформить по подписке авиабилет в выбранной стране;

билет необходимо забронировать за 5 дней до вылета;

если в определенный месяц пассажир не сможет воспользоваться билетом, деньги с карты спишут, однако билет "сгорит" (отсрочка – пока невозможна).

Кроме того, пассажиров предупреждают, что нельзя передавать кому-то свой билет. Лететь сможет только человек, который оформил подписку. Кроме того, нельзя вносить изменения в уже оформленный билет.