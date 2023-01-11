Лоукостер Wizz Air анонсировал старт 5 новых рейсов из Италии

По прогнозам ООН, в 2023 году туризм продолжит возобновлять свои обороты после трех лет ковидных ограничений. Тем временем венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о новых направлениях из Италии в другие страны Европы, а также в ОАЭ.

Так, в текущем году самолеты бюджетного авиаперевозчика Wizz Air начнут выполнять 5 новых рейсов. Лоукостер планирует обслуживать два маршрута из Милана и три – из Рима.

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5 новых рейсов Wizz Air из Италии

Милан Мальпенсо (Италия) – Мадрид (Испания)

Мальпенсо (Италия) – (Испания) Милан Мальпенсо (Италия) – Абу-Даби (ОАЭ)

Мальпенсо (Италия) – (ОАЭ) Рим Фьюмичино (Италия) – Вильнюс (Литва)

Фьюмичино (Италия) – (Литва) Рим Фьюмичино (Италия) – Мемминген (Германия)

Фьюмичино (Италия) – (Германия) Рим Фьюмичино (Италия) – Мадейра (Португалия)

Старт всех новых рейсов намечен на апрель – сентябрь 2023 года. Следовательно, из Милана в Мадрид и в Абу-Даби Wizz Air начнет летать с 24 июля каждый день. Рейс Рим – Вильнюс венгерский лоукостер начнет обслуживать с 4 апреля два раза в неделю, а из Рима в Мемминген можно будет добраться самолетом Wizz Air с 5 сентября два раза в неделю. Тем временем рейс Рим – Мадейра пока еще не внесен в расписание.

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com. Так, например, из Милана в Абу-Даби можно будет долететь за 110 евро в одну сторону.

Новые рейсы Wizz Air из Италии / Фото фейсбук Wizz Air