Wizz Air запускает новые рейсы из румынского города Яссы, который ближе всего к Кишиневу

С началом весенне-летнего сезона авиакомпании мира начали наперебой объявлять о новых рейсах. Венгерский лоукостер Wizz Air также не отстает – авиаперевозчик сообщил об открытии четырех направлений.

В первую очередь напомним, что с 14 марта самолеты Wizz Air перестанут летать в аэропорт Кишинева. Вместо этого авиакомпания запустит два новых рейса из города Яссы в Румынии – он ближе всего расположен к столице Молдовы.

Читайте также Все не так, как в Украине: что больше всего удивляет переселенцев в Германии

Кроме этого, венгерский лоукостер откроет новые авиасообщения из Абу-Даби. А также восстановит направление Абу-Даби (ОАЭ) – Сохаг (Египет). На этом маршруте самолеты Wizz Air снова начнут летать с 4 июля четыре раза в неделю.

4 новых рейса Wizz Air

Яссы (Румыния) – Венеция Марко Поло (Италия)

(Румыния) – (Италия) Яссы (Румыния) – Берлин Бранденбург (Германия)

(Румыния) – (Германия) Абу-Даби (ОАЭ) – Ларнака (Кипр)

(ОАЭ) – (Кипр) Абу-Даби (ОАЭ) – Бишкек (Кыргызстан)

Запуск всех новых рейсов намечен на март, июнь и июль 2023 года. Следовательно, старт рейсов в Венецию и в Берлин из румынских Ясс приходится на 27 марта (два раза в неделю). Направление Абу Даби – Ларнака авиакомпания начнет обслуживать с 3 июля три раза в неделю, а Абу Даби – Бишкек – с 1 июня и 3 раза в неделю.

Билеты на весенние и летние рейсы уже проданы.