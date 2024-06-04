Wizz Air потерял колоссальные деньги: повлияет ли это на цену билетов

Венгерский лоукостер Wizz Air переживает не лучшие времена. Ранее из-за проблем с двигателями самолетов пришлось отменить десятки рейсов. А теперь стало известно, что авиакомпания потеряла 80 миллионов евро.

Финансовый год Wizz Air начался 1 апреля 2023 года и продолжался до 31 марта 2024. Именно за это время лоукостер потерял 80 миллионов евро.

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Что стало причиной

Из-за войны ХАМАС с Израилем осенью 2023 года Wizz Air отменил рейсы на территорию страны. Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке крайне негативно повлияла на полеты в Иорданию и Египет. Также существенно уменьшились доходы Wizz Air от продажи дополнительных услуг.

Возобновил полеты в Израиль Wizz Air весной 2024 года. В то же время сначала лоукостер был вынужден пользоваться только терминалом 3, который отличается высокими ценами. К слову, ирландский лоукостер Ryanair из-за этого отменил все рейсы на территорию страны.

Между тем бюджетный терминал 3 (предназначенный для бюджетных авиакомпаний) заработал только в июне 2024 года. В то же время ожидают, что это очень положительно повлияет на поездки в Израиль.

Вырастут ли цены на билеты Wizz Air

Несмотря на финансовые сложности, очевидно, Wizz Air пока не планирует повышать цены на билеты. По крайней мере никаких официальных заявлений на эту тему пока не делали.