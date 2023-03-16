Как взять животное из приюта в Польше: пошаговая инструкция

В Польше существует множество приютов для животных. Часто из этих учреждений можно забрать животное, чтобы дать ему новый шанс на счастливую жизнь в новом доме.

Приют животного из приюта – это не только важный шаг в помощи бездомным животным, но и прекрасная возможность найти домашнего питомца. Эта возможность доступна и для иностранцев.

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Как взять из приюта кота в Польше

Посмотреть на сайте убежища всех доступных кошек. Нельзя просто приехать в приют и посмотреть всех котиков (если только вы уже не приехали забирать своего питомца), чтобы не вызвать у животных стресс.

Далее нужно заполнить подробную анкету, которую можно взять в приюте или распечатать заранее. Анкета содержит множество вопросов о ваших планах ухода за питомцем, время, которое вы будете проводить с ним, наличие других людей и животных в доме и так далее.

После заполнения анкеты вам придется пройти разговор с сотрудником убежища. Если результат будет положительным, вам будет предложено подписать договор и вы сможете забрать кота.

Как взять собаку из приюта в Польше

Вы можете выбрать питомца на сайте или в приюте. В отличие от кошек, вы можете приехать и познакомиться с собачкой лично.

Для каждой собаки в приюте предназначен определенный волонтер (или несколько), контактные данные которого указаны в описании на сайте. Перед тем, как взять собаку, необходимо связаться с волонтером и договориться о встрече, чтобы познакомиться со своим новым питомцем.

После знакомства нужно заполнить анкету для опеки и отправить ее на почту – ba@napaluchu.waw.pl

После рассмотрения заполненной анкеты с вами свяжутся и уведомят решение. Если ваша заявка будет одобрена, то вам предложат еще одну встречу для прогулки с ним (если питомцу уже более 4 месяцев, то минимум на 2 прогулки).

Подписать договор и забрать собаку из приюта.

Какие документы понадобятся иностранцам: подойдет карта быта и даже паспорт с отметкой о легальном пребывании в Польше.

Отказ в передаче животного может быть обусловлен не вашими личными качествами, а тем, что по анкете вы не подходите животному или оно вам. Некоторым животным, например, не подходит совместное проживание с другими домашними питомцами или детьми, другие требуют много времени на прогулки или большое жилье.