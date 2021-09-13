Как выучить иностранный язык без потери мотивации: действенные советы от эксперта

Знание иностранного языка является большим преимуществом в современном мире. Но пока одни люди легко запоминают слова и воспринимают новые правила, для других изучения иностранного – это настоящее испытание на выносливость. Однако, правильный подход и позитивная самонастройка способны облегчить обучение.

На разных этапах изучения иностранного языка люди сталкиваются с различными трудностями. Так, начинающие часто терпят неудачу из-за нерегулярности. А те, кто совершенствует свои знания иностранного длительное время, нередко теряют мотивацию на определенном этапе. Рассказываем, как избежать таких проблем.

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Советы для тех, кто только начал учить иностранный язык

По словам основательницы центра иностранных языков Яны Герус, на начальном этапе изучения языка нужно многократно повторять все новые слова и выражения. Чтобы мозг человека привык к, например, англоязычной среде, надо ежедневно уделять английскому от 15 минут. Так, полезной практикой будет чтение коротких текстов, желательно с аудио.

Цвета, направления, названия предметов женщина советует учить по картинкам. Также новые слова желательно записывать в блокнот.

Чтобы процесс был продуктивным, лучше заниматься с преподавателем. При этом эффективны те методики, где именно студент является центром внимания, а не учитель.

Для разговорной практики следует учиться говорить просто. Не стоит бояться делать ошибки, потому что на них тоже учатся.

Некоторые боятся, что, допуская ошибки, выглядит смешными. Но ошибаться – это естественное явление. Кто ничего не делает, тот и не ошибается. Поэтому не стоит ни стыдиться, ни бояться. Главная опасность страха в том, что он нас сильно ограничивает. Поэтому одни не летают на самолетах, другие никогда не путешествуют. Третьи боятся начать что-то новое. Например, учить иностранный язык,

– комментирует Яна Герус.

По мнению эксперта, шанс выучить иностранный язык не стоит упускать. Независимо от того, сколько человеку лет и чем он занимается, знание иностранного когда-то пригодятся.

Советы для тех, кто теряет мотивацию

Очень часто потеря мотивации случается с теми, говорит Яна Герус, у кого нет конкретной цели изучения иностранного языка. Например, человеку не нужно сдавать экзамен по иностранному языку, переезжать в новую страну или искать работу в международной компании. Тогда человек не понимает, зачем ему тратить столько времени и энергии на то, что может и не понадобиться.

В такой ситуации важно заинтересовать себя и превратить изучение иностранного языка на интересное хобби. Начать нужно с выбора материалов. То есть, выбрать темы и формат, который заинтересует: книги, блоги, видео из каналов на ютубе и тому подобное. Главное – делать все с удовольствием. Если постепенно поощрять себя, то со временем появится азарт исследователя, убеждена Яна Герус.

Если будете двигаться спокойно, расслабленно, с удовольствием, но регулярно, ежедневно и понемногу, то уже через несколько месяцев научитесь понимать выбранный вами материал на очень хорошем уровне, получать удовольствие от работы с этим материалом,

– объясняет эксперт.

Бывает и такое, что на каком-то этапе человек, который учит язык, перестает замечать прогресс. Например, студент может понимать англоязычные видео, хорошо читать, но высказать мнение – проблематично.

Тем, кто испытывает подобные сложности Яна Герус советует испытать методику ЯСЦА. Ее автором является Инна Гивенталь. Согласно этой методике, человек выбирает отдельно правила грамматики и в особом порядке произносит различные фразы, используя определенное правило. Сначала медленно. Затем постепенно ускоряясь и доводя правило до автоматизма. Такая методика помогает научиться говорить не формируя в голове готовые предложения, а произносить то, что хочется, сразу на иностранном языке. И главное – делать это грамматически правильно. Методику можно использовать самостоятельно. Ее легко можно найти в Интернете. Но успешный результат будет только от регулярного ее использования.