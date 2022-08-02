Основные фейки о выезде за границу на автомобиле
Многие украинцы ежедневно в условиях войны пересекают границу с европейскими государствами на авто. Тем временем в Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли самые популярные мифы на этот счет.
Так, казалось бы, уже давно выяснили основные особенности въезда в страны Европы на машине и четко обозначили основные требования к водителям. Однако в сети до сих пор ходят фейки по пересечению границы на авто, в которые следует перестать верить.
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3 фейка о выезде за границу на автомобиле
#1
Фейк. Украинцы часто говорят, что для пересечения границы на машине нужно иметь международные права.
Разъяснение. При пересечении государственной границы на автомобиле необходимо иметь:
- украинское водительское удостоверение (пластиковое);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
- государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак не подходит);
- договор международного страхования ("Зеленая карта").
#2
Фейк. Запрещено уезжать из Украины на чужой машине. Так, если при пересечении границы машина не принадлежит водителю, нужно, чтобы владелец был в автомобиле.
Разъяснение. Выезд за пределы Украины разрешен на чужом авто. Водителю, не являющемуся владельцем машины, при пересечении границы необходимо иметь:
- доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- или временный регистрационный талон на право вождения.
#3
Фейк. Если окна в машине тонированы, следует срывать всю тонировку.
Разъяснение. Перед выездом за границу уточните, в каких странах ПДД запрещают тонировку лобового и бокового стекла передней двери авто.
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