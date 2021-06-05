Выезд с ребенком за границу: в каких случаях согласие отца не является обязательным

Согласно действующему украинскому законодательству, выезд из страны граждан, которым меньше, чем 16 лет, в сопровождении одного из родителей должен осуществляться по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Но есть исключения. О них – в материале.

Также следует отметить, что нотариально удостоверенное согласие требуется, коды дети пересекают границу Украины в сопровождении уполномоченного родителями лица. Даже бабушка и дедушка не имеют права выехать из Украины с внуками без официально подтвержденного согласия родителей этих детей.

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Когда согласие отца на выезд ребенка не требуется

Существуют случаи, когда согласие отца на выезд ребенка не требуется. Однако, в зависимости от конкретного случая, надо подготовить некоторые документы для предъявления на границе.

Есть ряд правовых оснований, когда один из родителей самостоятельно принимает решение о временном выезда ребенка за границу, среди которых:

решением суда определено или заключением органов опеки и попечительства подтверждено место проживания ребенка вместе с одним из родителей;

к одному из родителей не применяются меры принудительного исполнения решения об установлении свидание с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ним,

срок пребывания за рубежом не будет превышать один месяц;

информирование другого родителя, который не уклоняется и надлежащим образом выполняет родительские обязанности (если известно место жительства) о временном выезд ребенка за пределы Украины с указанием цели поездки, места нахождения и примерного время возвращения домой;

имеется задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, подтвержденная справкой о наличии задолженности по уплате алиментов (выдается органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем).

Также согласие второго родителя не является обязательным, если целью поездки является:

лечение;

обучение;

участие ребенка в детских соревнованиях, ученических олимпиадах и конкурсах;

участие несовершеннолетнего в научных выставках и фестивалях;

оздоровление и отдых ребенка за рубежом, в том числе в составе организованной группы детей и тому подобное.

Существуют случаи, когда согласие отца при выезде за границу не требуется / Фото Pexels

