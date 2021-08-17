Выдавал себя за румына: украинского самозванца депортировали из Польши

Польские пограничники разоблачили обман гражданина Украины. Мужчина пытался использовать фальшивые документы при пересечении границы, а настоящие спрятал в багаже.

Ситуация произошла на пограничном переходе в Корчевой. 38-летний украинец выдавал себя за гражданина Румынии.

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Зачем украинец притворялся румыном

Украинец использовал поддельные документы для подтверждения гражданства на польской границе, потому что в действительности ехал на заработки в Германию, а гражданину Румынии не нужно было бы возвращаться в свою страну каждые 90 дней. Так он хотел облегчить себе жизнь в ближайшем будущем благодаря обману.

План провалился

Украинцу не повезло реализовать свой хитрый план, потому что польский пограничник сразу обратил внимание на страницу с персональными данными. Детальная проверка показала, что документы являются ненастоящими. А в багаже ​​мужчины нашли оригинал его действующего украинского паспорта.

В результате, гражданина Украины обвинили в попытке незаконного пересечения границы, а также в применении ложных документов. Свою вину мужчина признал.

Во въезде в ЕС самозванцу отказали и депортировали на родину. Теперь украинцу грозит шестимесячное заключения с отсрочкой на один год.

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