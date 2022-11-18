Италия усложнила выдачу виз туристам из России: какие новые требования

Европа становится все менее доступной для россиян. В еще одной европейской стране гражданам России будет труднее получить разрешение на въезд.

Речь идет об Италии. Эта страна не будет выдавать туристические визы россиянам, имеющим загранпаспорта старого образца. Следовательно, государство не будет принимать заявления на оформление виз у российских туристов с 5-летними биометрическими паспортами.

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Какие российские туристы смогут получить визу в Италию.

Согласно новым правилам, итальянские органы будут рассматривать заявления только от владельцев зарубежных биометрических паспортов нового образца, выдаваемых сроком на 10 лет.

Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии, российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14.12.22 включительно. С 15.12.22 до рассмотрения от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет,

– говорится в сообщении визового центра.

Нововведение касается тех туристов, которые путешествуют самостоятельно и собравшихся посетить Италию в составе группы. Эти требования вступят в силу с 15 декабря.

В какие страны получить визу стало сложнее

Словения

Норвегия

Греция

Кипр

Болгария

Страны, которые перестали выдавать шенгенские визы россиянам