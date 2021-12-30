Как встречают Новый год в США: украинка рассказала о традициях празднования
Источник:23-59
Американцы обожают Рождество и Новый год. Яркие наряды, громкие вечеринки и праздничный декор – неотделимые атрибуты зимних праздников в США. Украинка, живущая в Нью-Йорке, поделилась наблюдениями.
Владелица пиар-агентства Ольга Самофалова рассказала, как принято встречать Новый год в Нью-Йорке. Она описала начало празднования, еду, подарки, тематическую одежду и традицию украшения елки.
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Начало празднования
Моя подруга живет в теплой Калифорнии и прилетает в Нью-Йорк только тогда, когда в городе становится холодно. У нее будто встроенный будильник, сообщающий: листьев на деревьях не осталось, холод еще тот – время брать билеты в Нью-Йорк. И каждый год сообщение о ее приезде символизирует начало рождественских праздников,
– делится Ольга Самофалова.
По словам Ольги, жители Нью-Йорка начинают готовиться к зимним праздникам после Дня Благодарения (последнего уик-энда ноября). Тогда открываются рождественские и елочные рынки, декорируются витрины магазинов, загораются огни на елке в Рокфеллер-центре и образуются огромные очереди за подарками.
В этот эстетический период, по мнению украинки, самое время кататься на коньках в Централ Парке и встречаться с друзьями на праздничных шоу (например, Rockettes в Radio City Hall, которому в следующем году исполнится 90 лет или шоу поездов New York Botanical Garden).
Ольга Самофалова / Фото 23-59
Праздничные застолья
Жители Америки насыщеннее празднуют Рождество, а не Новый год. То есть традиционные застолья проходят 25 декабря. Именно в ночь на 25 декабря Санта Клаус кладет подарки под елку, поэтому к его приходу все должно быть готово, отмечает Ольга. Однако в новогоднюю ночь тоже принято садиться за праздничный стол, хотя на нем уже не так много блюд, как на Рождество.
В Нью-Йорке не празднуют Новый Год, как и в нашей семье, но тазик оливье и игристое, конечно, остались неизменными атрибутами этой ночи,
– говорит Ольга Самофалова.
В Америке принято садиться за праздничный стол на Рождество и Новый год / Фото Unsplash
Подарки
В США очень популярна традиция Тайного Санты. Это анонимная церемония обмена подарками. Ее практикуют и в семьях, и среди друзей, и среди коллег на работе.
Для справедливости, подарки принято покупать на точную сумму (предел устанавливают накануне). Люди тянут номерки по кругу, а затем берут свои подарки. Таким образом, все получают внимание и удовольствие от процесса.
В США очень популярна традиция Тайного Санты / Фото Unsplash
Елка
Ольга Самофалова предпочитает живую елку. Такие деревья специально выращивают на соответствующих фермах. Украшают елку в основном игрушками ручной работы. Вообще жители Америки ценят уникальные елочные украшения.
Кстати, в нашем рождественском арсенале есть даже игрушки made in Ukraine, купленные в магазинчике под домом,
– отмечает Ольга.
В США ценят уникальные елочные украшения / Фото Unsplash
Праздничная одежда
Пайетки, как атрибут новогодней одежды, популярны среди американцев. Однако чаще всего к Новому году жители США покупают одинаковые клетчатые пижамы и ugly sweaters (уродливые свитера) с оленями и другой рождественско-новогодней символикой. В канун праздников часто проводят вечеринки именно с таким забавным дресс-кодом. Украинка признается, что тоже думает приобрести такой тематический свитер.
В США принято одевать на зимние праздники свитера с оленями / Фото Unsplash