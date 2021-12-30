Как встречают Новый год в США: украинка рассказала о традициях празднования

Американцы обожают Рождество и Новый год. Яркие наряды, громкие вечеринки и праздничный декор – неотделимые атрибуты зимних праздников в США. Украинка, живущая в Нью-Йорке, поделилась наблюдениями.

Владелица пиар-агентства Ольга Самофалова рассказала, как принято встречать Новый год в Нью-Йорке. Она описала начало празднования, еду, подарки, тематическую одежду и традицию украшения елки.

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Начало празднования

Моя подруга живет в теплой Калифорнии и прилетает в Нью-Йорк только тогда, когда в городе становится холодно. У нее будто встроенный будильник, сообщающий: листьев на деревьях не осталось, холод еще тот – время брать билеты в Нью-Йорк. И каждый год сообщение о ее приезде символизирует начало рождественских праздников,

– делится Ольга Самофалова.

По словам Ольги, жители Нью-Йорка начинают готовиться к зимним праздникам после Дня Благодарения (последнего уик-энда ноября). Тогда открываются рождественские и елочные рынки, декорируются витрины магазинов, загораются огни на елке в Рокфеллер-центре и образуются огромные очереди за подарками.

В этот эстетический период, по мнению украинки, самое время кататься на коньках в Централ Парке и встречаться с друзьями на праздничных шоу (например, Rockettes в Radio City Hall, которому в следующем году исполнится 90 лет или шоу поездов New York Botanical Garden).

Ольга Самофалова / Фото 23-59

Праздничные застолья

Жители Америки насыщеннее празднуют Рождество, а не Новый год. То есть традиционные застолья проходят 25 декабря. Именно в ночь на 25 декабря Санта Клаус кладет подарки под елку, поэтому к его приходу все должно быть готово, отмечает Ольга. Однако в новогоднюю ночь тоже принято садиться за праздничный стол, хотя на нем уже не так много блюд, как на Рождество.

В Нью-Йорке не празднуют Новый Год, как и в нашей семье, но тазик оливье и игристое, конечно, остались неизменными атрибутами этой ночи,

– говорит Ольга Самофалова.

В Америке принято садиться за праздничный стол на Рождество и Новый год / Фото Unsplash

Подарки

В США очень популярна традиция Тайного Санты. Это анонимная церемония обмена подарками. Ее практикуют и в семьях, и среди друзей, и среди коллег на работе.

Для справедливости, подарки принято покупать на точную сумму (предел устанавливают накануне). Люди тянут номерки по кругу, а затем берут свои подарки. Таким образом, все получают внимание и удовольствие от процесса.

В США очень популярна традиция Тайного Санты / Фото Unsplash

Елка

Ольга Самофалова предпочитает живую елку. Такие деревья специально выращивают на соответствующих фермах. Украшают елку в основном игрушками ручной работы. Вообще жители Америки ценят уникальные елочные украшения.

Кстати, в нашем рождественском арсенале есть даже игрушки made in Ukraine, купленные в магазинчике под домом,

– отмечает Ольга.

В США ценят уникальные елочные украшения / Фото Unsplash

Праздничная одежда

Пайетки, как атрибут новогодней одежды, популярны среди американцев. Однако чаще всего к Новому году жители США покупают одинаковые клетчатые пижамы и ugly sweaters (уродливые свитера) с оленями и другой рождественско-новогодней символикой. В канун праздников часто проводят вечеринки именно с таким забавным дресс-кодом. Украинка признается, что тоже думает приобрести такой тематический свитер.

В США принято одевать на зимние праздники свитера с оленями / Фото Unsplash