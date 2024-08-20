Кое-где туристов даже эвакуировали: вслед за экстремальной жарой отдых портит другое явление

После череды летних температурных рекордов популярные туристические направления в Европе охватило новое бедствие. Проливные дожди в некоторых странах даже привели к принудительной эвакуации туристов.

Вслед за жарой отдых в Европе портят сильные ливни

В частности, мощные ливни обрушились на Австрию, Испанию, Италию и Францию, также штормовое предупреждение было выпущено для некоторых частей Греции.

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Разрушительная морская катастрофа произошла у побережья Сицилии, где роскошный парусник с туристами перевернулся и затонул из-за сложных погодных условий, включая редкие водяные торнадо. По данным местных властей, тело одного человека было найдено, тогда как 6 других считаются пропавшими без вести. Сейчас спасателям удалось спасти 15 человек, но поисково-спасательная операция продолжается.

Сильные ливни в конце прошлой недели принесли хаос и на испанские Балеарские острова, вызвав масштабное наводнение, которое привело к эвакуации людей и нарушило авиасообщение. Дороги были затоплены, что заставило авиакомпании отменить рейсы и оставило многих людей в затруднительном положении.

В ответ на чрезвычайную ситуацию на Майорке были развернуты военные подразделения для помощи в ликвидации последствий стихии. Несмотря на то, что худшие погодные условия уже прошли, власти призывают туристов оставаться бдительными и принимать необходимые меры для безопасности.

Тем временем Национальная метеорологическая служба Греции предупредила о штормах и грозах с молниями 19 – 20 августа в западной, центральной и северной частях Греции, в частности, на Ионических островах.

Досталось и столице Польши. После сильных ливней в Варшаве затопило главные дорожные артерии и поломало деревья. Вода затопила, в частности, проезжие части скоростных автомагистралей. Трасса S8 от улицы Полчинской в направлении Белостока, а также от Марека в направлении Познани была закрыта для движения.

Также из-за ночного ливня задерживаются поезда Мазовецкой железной дороги, в частности, на линиях Варшава-Демблин и Варшава-Кутно. Вода попала и в тоннель под путями в Прушкуве.

Мощная штормовая система принесла сильные дожди и в альпийские регионы Австрии на выходных, оставив после себя следы разрушений и дезорганизации. Особенно сильно пострадала столица страны Вена, где несколько районов оказались под водой. Особенно пострадали автомобильные дороги и железнодорожное сообщение